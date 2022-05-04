Для элиты РФ смерть Путина на операционном столе это выход из катастрофы, — Пионтковский

По мнению российского оппозиционера, элита может воспользоваться предстоящей хирургической операцией Путина как предлогом, чтобы свести с ним счеты.

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По словам российского оппозиционера и политолога Андрея Пионтковского, верхушке Кремля выпадает уникальная возможность для того, чтобы относительно воспользоваться как предлогом предстоящей Путину хирургической операцией, чтобы свести с ним счеты. Об этом он заявил в интервью Наташе Влащенко на "Украина 24".

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Пионтковский, развивая тему, говорит, что этой ситуацией могут воспользоваться высокопоставленные лица РФ, недовольные катастрофической ситуацией, которою создал президент РФ своим вторжением в Украину.

"Они могут, как угодно ненавидеть Запад и Украину и желать им уничтожения, но не понимать катастрофического безвыходного военного положения России они не могут. И такая смерть на операционном столе для многих является, наверное, самым безобидным сценарием. Это легче, чем совершить какой-то военный переворот или тупо ворваться в бункер. Это для всех выход, сейчас это уже интересы системы", — считает эксперт.

Это, по словам Пионтковского, не значит, что после смерти Путина вдруг явит себя миру новая прекрасная демократическая Россия. Речь идет просто о спасении системы власти руками представителей российской элиты.

"Вcе эти миллиардеры, их личные интересы все больше расходятся с интересами Путина. Система может выжить, если они уйдут из Украины. Вскоре после того, как президент РФ скончается на операционном столе, нам объявят, что преступная группа Путина и Патрушева интригами захватила руководство в партии "Единая Россия" и нанесла громадный невосполнимый ущерб традиционной братской дружбе украинского и русского народа", – дал свой прогноз российский оппозиционер.

[ + – ] Интервью политолога Андрея Пионтковского

Что за операция у Путина?

По данным журналистов, врачи Путина настаивают на необходимости хирургической операции в ближайшее время. Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. 69-летнему президенту РФ Владимиру Путину в скором времени придется лечь под нож хирурга. На время отсутствия руководить страной будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Напомним, что Андрей Пионтковский уже неоднократно заявлял, что в Кремле происходят жесткие разборки и окружение Путина неоднородно. По словам политолога в окружении Путина два лагеря генералов: "бешенные", и "профессионалы" – среди последних это генералы генштаба Сергей Рудской и Александр Фомин. Первые устраивают террор и геноцид, чтобы сорвать мирные договоренности, а вторые изначально были против полномасштабной войны в Украине.