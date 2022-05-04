Для еліти РФ смерть Путіна на операційному столі це вихід із катастрофи, — Піонтковський

На думку російського опозиціонера, еліта може скористатися хірургічною операцією Путіна як приводом, щоб звести з ним рахунки.

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За словами російського опозиціонера та політолога Андрія Піонтковського, верхівці Кремля випадає унікальна можливість для того, щоб відносно скористатися як приводом хірургічної операції Путіну, що має відбутися, щоб звести з ним рахунки. Про це він заявив в інтерв'ю Наташі Влащенко на "Україна 24".

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Піонтковський, розвиваючи тему, каже, що цією ситуацією можуть скористатися високопосадовці РФ, незадоволені катастрофічною ситуацією, яку створив президент РФ своїм вторгненням в Україну.

"Вони можуть, як завгодно ненавидіти Захід та Україну і бажати їм знищення, але не розуміти катастрофічного безвихідного воєнного стану Росії вони не можуть. І така смерть на операційному столі для багатьох є, напевно, найнешкідливішим сценарієм. Це легше, ніж скоїти якийсь військовий переворот або тупо увірватися в бункер. Це для всіх вихід, зараз це вже інтереси системи", — вважає експерт.

Це, за словами Піонтковського, не означає, що після смерті Путіна раптом явиться світові нова прекрасна демократична Росія. Йдеться просто про порятунок системи влади руками представників російської еліти.

"Усі ці мільярдери, їхні особисті інтереси все більше розходяться з інтересами Путіна. Система може вижити, якщо вони підуть з України. Незабаром після того, як президент РФ помре на операційному столі, нам оголосять, що злочинна група Путіна і Патрушева інтригами захопила керівництво партії "Єдина Росія" і завдала величезної непоправної шкоди традиційній братській дружбі українського та російського народу", — дав свій прогноз російський опозиціонер.

[ + – ] Інтерв'ю політолога Андрія Піонтковського

Що за операція у Путіна?

За даними журналістів, лікарі Путіна наполягають на необхідності хірургічної операції найближчим часом. Стверджується, що в глави Кремля рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад. 69-річному президентові РФ Володимиру Путіну незабаром доведеться лягти під ніж хірурга. На час відсутності керуватиме країною секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

Нагадаємо, що Андрій Піонтковський уже неодноразово заявляв, що в Кремлі відбуваються жорсткі розбирання та оточення Путіна неоднорідне. За словами політолога в оточенні Путіна два табори генералів: "шалені", і "професіонали" — серед останніх це генерали генштабу Сергій Рудський та Олександр Фомін. Перші влаштовують терор і геноцид, щоб зірвати мирні домовленості, а другі спочатку були проти повномасштабної війни в Україні.