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Мир Российско-украинская война

На донорской конференции в Варшаве для Украины собрали $6,5 млрд (фото)

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Конференция в Варшаве

Как считает президент Европейского совета Шарль Мишель, мероприятие в Польше станет отправной точкой реализации "плана Маршалла" для Украины.

На международной донорской конференции, проведенной сегодня в Варшаве по инициативе Польши и Швеции, страны-партнеры и бизнес-компании пообещали выделить Украине $6,5 млрд гуманитарной помощи. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что мы смогли мобилизовать $6,5 млрд", — сообщил в своей заключительной речи глава польского правительства.

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Конференция в Варшаве

По словам премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, сумма существенно превысила ожидания организаторов конференции.

В частности, Япония в ближайшее время должна предоставить Украине $300 млн. Румыния выделит 70 млн евро, Польша — 100 млн евро.

От Финляндии ожидается 70 млн евро, а также дополнительная военная техника.

Австрия, в свою очередь, пообещала 41,96 млн евро для борьбы с гуманитарным кризисом в Украине и соседних странах.

Евросоюз должен выделить 200 млн евро для внутренне перемещенных лиц в Украине.

К помощи Украине также должны присоединиться компания Google и производитель вакцин против Covid-19 AstraZeneca.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Варшаве

Как отметил Моравецкий, Украина нуждается в 12 тыс. тонн гуманитарной помощи ежедневно, при этом страна получает всего 3 тыс. тонн.

Ранее на сайте польского правительства анонсировалось, что донорская конференция станет площадкой по обсуждению шагов для оказания помощи Украине по преодолению экономических вызовов.

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Донорская конференция в Варшаве

В интервью украинскому агентству Интерфакс президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что мероприятие в Варшаве станет отправной точкой европейского плана Маршалла для Украины.

"Это именно то, что мы должны сделать, мы должны отправить очень сильный сигнал, что поддерживаем Украину настолько, насколько это возможно", — подчеркнул европейский политик.

Как ранее сообщил Фокус, Франция увеличит помощь Украине до $2 млрд. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон заявил во время конференции в Варшаве.

Напомним, Байден намерен запросить у конгресса США $33 млрд для Украины и союзников.