На донорській конференції у Варшаві для України зібрали $6,5 млрд (фото)

Як вважає президент Європейської ради Шарль Мішель, захід у Польщі стане відправною точкою реалізації "плану Маршалла" для України.

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На міжнародній донорській конференції, проведеній сьогодні у Варшаві з ініціативи Польщі та Швеції, країни-партнери та бізнес-компанії пообіцяли виділити Україні $6,5 млрд гуманітарної допомоги. Про це пише агентство Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

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"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що ми змогли мобілізувати $6,5 млрд", — повідомив у своїй заключній промові глава польського уряду.

[ + – ] Конференція у Варшаві

За словами прем'єр-міністерки Швеції Магдалени Андерссон, сума суттєво перевищила очікування організаторів конференції.

Зокрема, Японія найближчим часом має надати Україні $300 млн. Румунія виділить 70 млн євро, Польща — 100 млн євро.

Від Фінляндії очікується 70 млн євро, а також додаткова військова техніка.

Австрія, у свою чергу, пообіцяла 41,96 млн євро для боротьби з гуманітарною кризою в Україні та сусідніх країнах.

Євросоюз має виділити 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

До допомоги Україні також має приєднатися компанія Google і виробник вакцин проти Covid-19 AstraZeneca.

[ + – ] Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції у Варшаві

Як зазначив Моравецький, Україна потребує 12 тис. тонн гуманітарної допомоги щодня, при цьому країна отримує лише 3 тис. тонн.

Раніше на сайті польського уряду анонсувалося, що донорська конференція стане майданчиком для обговорення кроків для надання допомоги Україні з подолання економічних викликів.

[ + – ] Донорська конференція у Варшаві

В інтерв'ю українській агенції "Інтерфакс" президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що захід у Варшаві стане відправною точкою європейського плану Маршалла для України.

"Це саме те, що ми маємо зробити, ми повинні надіслати дуже сильний сигнал, що підтримуємо Україну настільки, наскільки це можливо", — наголосив європейський політик.

Як раніше повідомив Фокус, Франція збільшить допомогу Україні до $2 млрд. Про це президент країни Емманюель Макрон заявив під час конференції у Варшаві.

Нагадаємо, Байден має намір запросити в конгресу США $33 млрд для України та союзників.