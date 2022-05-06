Российский "Тинькофф-банк" приостановил SWIFT-переводы в евро: названа причина

В банке утверждают, что решение вызвано увеличением сроков, в течение которых проходят платежи. И добавили, что приостановка является "временной".

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Российский "Тинькофф-банк" приостановил переводы в евро с помощью международной банковской системы осуществления финансовых платежей SWIFT. Такое решение связано с увеличением сроков прохождения платежей. Об этом сообщает российское новостное агентство "ТАСС" со ссылкой на представителя пресс-службы банка.

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Также отмечается, что российские клиенты банка могут осуществлять платежи в других иностранных валютах, а российские СМИ пишут о том, что еще можно осуществлять платежи в долларах.

"Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты "Тинькофф" могут проводить SWIFT-переводы в других валютах", — сказано в сообщении.

Отметим, что из-за российского вторжения в Украину, от SWIFT отключили российские банки "ВТБ", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" и "ВЭБ".

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в рамках 6 пакета санкций против России отключат от SWIFT три российских банка, включая крупнейший — "СБЕР".

3 мая российский олигарх Олег Тиньков заявил, что эмигрирует из России и заберет с собой бренды банка TINKOFF и LA DATCHA, потому что не хочет их "марать кровью русских солдат и жителей Украины". Он также рассказал, что ему пришлось продать свой бизнес в России "за копейки".