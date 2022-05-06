Російський "Тинькофф-банк" призупинив SWIFT-перекази в євро: названі причини

У банку стверджують, що рішення спричинене збільшенням термінів, за які відбуваються платежі. І додали, що призупинення є "тимчасовим".

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Російський "Тинькофф-банк" призупинив перекази в євро за допомогою міжнародної банківської системи здійснення фінансових платежів SWIFT. Таке рішення пов'язане зі збільшенням термінів проходження платежів. Про це повідомляє російське агентство новин "ТАСС" із посиланням на представника пресслужби банку.

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Також наголошується, що російські клієнти банку можуть здійснювати платежі в інших іноземних валютах, а російські ЗМІ пишуть, що ще можна здійснювати платежі в доларах.

"Через збільшення термінів проходження SWIFT-перекази в євро тимчасово не проводимо. Клієнти "Тинькофф" можуть проводити SWIFT-перекази в інших валютах", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що через російське вторгнення в Україну, від SWIFT відключили російські банки "ВТБ", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" і "ВЭБ".

4 травня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що в межах 6 пакету санкцій проти Росії відключать від SWIFT три російські банки, враховуючи найбільший — "СБЕР".

3 травня російський олігарх Олег Тиньков заявив, що емігрує з Росії та забере із собою бренди банку TINKOFF і LA DATCHA, тому що не хоче їх "брудити кров'ю російських солдат і жителів України". Він також розповів, що йому довелося продати свій бізнес у Росії "за копійки".