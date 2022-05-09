Поставки упали в разы: американский экспорт в Россию снизился до $101,1 млн

В то же время, Россия нарастила экспорт нефти, металлов и минеральных удобрений в США перед вступлением в силу эмбарго.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За март 2022 года экспорт товаров США в Россию снизился почти в пять раз. В денежном эквиваленте объем экспорта упал с $497,5 млн в феврале месяце до $101,1 млн в марте. Об этом говорится в отчете Бюро переписей США Census Bureau.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

[ + – ] Отчет внешнеторговой статистики Бюро переписей США

Как пишет РБК, после введения против РФ экономических санкций Соединенными Штатами поставки в Россию автомобилей, лекарств, сельскохозяйственных машин, механизмов для бурения и прочих товаров упали в разы. За последний год с марта 2021 года объемы экспорта незначительно увеличились и составили $476,3 млн. Теперь же уровень поставок упал до $101,1 млн.

Экспорт США

В список товаров, экспорт которых резко сократился попали:

автомобили (с $83 млн в феврале до $20 млн в марте);

фармацевтическая продукция (с $60 млн до $14 млн соответственно);

двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные двигатели, сельскохозяйственные машины, механизмы для бурения и т. д. (с $90 млн до $20 млн);

летательные аппараты (с $35,9 млн до $0,2 млн).

В марте почти прекратились поставки в Россию американских двигателей для гражданских самолетов, тогда как в феврале на них приходилось $36 млн оборота.

Импорт США

В это же время поставки в обратном направлении немного увеличились. Как сообщает издание, экспорт из России в США в марте увеличился до $2,75 млрд после $2,58 млрд. Это объясняется ростом поставок российской сырой нефти, которые продолжались до 22 апреля, поскольку в США предусмотрели переходный период после введения эмбарго на энергоносители из РФ.

Если отдельно рассмотреть импорт российской нефти, то объем поставок в марте составил до $363 млн по сравнению с $63 млн за февраль.

Кроме энергоносителей наблюдалась динамика в импорте из России драгоценных металлов, алмазов, черных металлов, удобрений и т.д.

В список товаров, импорт которых возрос попали:

никель и алюминий (с $53 млн в феврале до $132 млн в марте);

минеральные удобрения (с $148 млн до $157 млн соответственно).

Важно

Шантаж нефтью. Почему Кремль проиграл в энергетической войне

Напомним, 4 мая послы Европейского Союза не смогли договориться о введении шестого пакета санкций против России из-за нескольких стран. По некоторым данным, в очередной пакет санкций должны были включить нефтяное эмбарго, но ряд стран Европы не поддержали этот шаг.

После отказа Европы и США от российской нефти РФ начала продавать свою нефть нефтеперерабатывающим заводам Китая по сниженной цене. По данным компании Kpler, в этом месяце Китай планирует закупить российской сырой нефти и нефтепродуктов примерно на 86 тыс. баррелей в день больше, чем в среднем в прошлом году.