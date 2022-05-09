Постачання впало в рази: американський експорт у Росію знизився до $101,1 млн

Водночас Росія наростила експорт нафти, металів і мінеральних добрив у США перед набуттям чинності ембарго.

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За березень 2022 року експорт товарів США в Росії знизився майже вп'ятеро. У грошовому еквіваленті обсяг експорту впав із $497,5 млн у лютому місяці до $101,1 млн у березні. Про це йдеться у звіті Бюро переписів США Census Bureau.

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[ + – ] Звіт зовнішньоторговельної статистики Бюро переписів США

Як пише РБК, після введення проти РФ економічних санкцій Сполученими Штатами постачання в Росію автомобілів, ліків, сільськогосподарських машин, механізмів для буріння й інших товарів впали в рази. За останній рік із березня 2021 року обсяги експорту трохи збільшилися та становили $476,3 млн. Тепер же рівень постачання впав до $101,1 млн.

Експорт США

До списку товарів, експорт яких різко скоротився, потрапили:

автомобілі (з $83 млн у лютому до $20 млн у березні);

фармацевтична продукція (з $60 млн до $14 млн відповідно);

двигуни внутрішнього згоряння, турбореактивні двигуни, сільськогосподарські машини, механізми для буріння тощо (з $90 млн до $20 млн);

літальні апарати (з $35,9 млн до $0,2 млн).

У березні майже припинилися постачання в Росію американських двигунів для цивільних літаків, тоді як у лютому на них припадало $36 млн обороту.

Імпорт США

Водночас постачання у зворотному напрямку трохи збільшилося. Як повідомляє видання, експорт із Росії в США в березні збільшився до $2,75 млрд після $2,58 млрд. Це пояснюється зростанням постачань російської сирої нафти, які тривали до 22 квітня, оскільки в США передбачили перехідний період після введення ембарго на енергоносії з РФ.

Якщо окремо розглянути імпорт російської нафти, то обсяг постачань у березні становив до $363 млн порівняно з $63 млн за лютий.

Крім енергоносіїв, спостерігалася динаміка імпорту з Росії дорогоцінних металів, алмазів, чорних металів, добрив тощо.

До списку товарів, імпорт яких зріс, потрапили:

нікель і алюміній (з $53 млн у лютому до $132 млн у березні);

мінеральні добрива (з $148 млн до $157 млн відповідно).

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Нагадаємо, 4 травня посли Європейського Союзу не змогли домовитися про запровадження шостого пакету санкцій проти Росії через кілька країн. За деякими даними, до чергового пакету санкцій мали включити нафтове ембарго, але низка країн Європи не підтримали цей крок.

Після відмови Європи та США від російської нафти РФ почала продавати свою нафту нафтопереробним заводам Китаю за зниженою ціною. За даними компанії Kpler, цього місяця Китай планує закупити російської сирої нафти та нафтопродуктів приблизно на 86 тис. барелів на день більше, ніж у середньому минулого року.