"Опухший Путин": западные политики говорят об ухудшении здоровья президента РФ, — СМИ

Британский генерал Ричард Даннат отметил, что во время парада на Красной площади Путин передвигался "не так свободно и легко, как это было раньше".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После проведения парада 9 мая в Москве, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, западные политики отметили ухудшающееся состояние здоровья российского лидера. По словам британского генерала и члена Палаты лордов Ричарда Данната, Путин выглядел довольно "опухшим" и с трудом передвигался по Красной площади. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В статье говорится, что внешний вид российского президента действительно изменился после того, как он вернулся к исполнению государственных обязанностей после пандемии коронавируса. В последнее время он редко показывался на глаза общественности, и только недавно он начал появляться вместе со своим окружением, которое держится на расстоянии.

[ + – ] Путин 9 мая сидел на трибуне с одеялом на коленях

"Кажется, что он двигается не так свободно и легко, как это было раньше. Я думаю, мы все отметили, что на самом деле он выглядит довольно одутловатым. Не знаю, насколько он здоров или нездоров, но некоторые люди распространяют слухи, что у него какой-то рак", — рассказал генерал Даннат.

Издание также пишет, что еще до начала вторжения в Украину в феврале появились заявления о том, что Путин страдает от какого-то недомогания, однако никаких подтверждений о текущем состоянии его здоровья не поступало.

[ + – ] Журналисты отметили, что Путин прихрамывал на параде 9 мая

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заметил отчаяние в словах президента РФ Владимира Путина, который выступал с речью во время парада на 9 мая. По мнению британского министра, Путин верит в то, во что ему хочется верить, когда он утверждает, что НАТО окружает Россию и хочет разместить военные базы на территории Украины.

9 мая Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы. Российский президент нес с собой портрет своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина, который получил ранение во время обороны Невского пятачка 17 ноября 1941 года.