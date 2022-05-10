"Опухлий Путін": західні політики говорять про погіршення здоров'я президента РФ, — ЗМІ

Британський генерал Річард Даннат зазначив, що під час параду на Червоній площі Путін пересувався "не так вільно та легко, як це було раніше".

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Після проведення параду 9 травня в Москві, в якому взяв участь президент РФ Володимир Путін, західні політики відмітили стан здоров'я російського лідера, що погіршується. За словами британського генерала і члена Палати лордів Річарда Данната, Путін виглядав досить "опухлим" і важко пересувався Червоною площею. Про це пише британська газета Daily Express.

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У статті йдеться про те, що зовнішній вигляд російського президента дійсно змінився після того, як він повернувся до виконання державних обов'язків після пандемії коронавірусу. Останнім часом він рідко з'являвся на очі громадськості, і лише недавно він почав з'являтися разом зі своїм оточенням, яке тримається на відстані.

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"Здається, що він рухається не так вільно і легко, як це було раніше. Я думаю, ми всі помітили, що насправді він виглядає досить одутлим. Не знаю, наскільки він здоровий чи нездоровий, але деякі люди поширюють чутки, що в нього якийсь рак", — розповів генерал Даннат.

Видання також пише, що ще до початку вторгнення в Україну в лютому з'явилися заяви про те, що Путін страждає від якоїсь хвороби, проте жодних підтверджень про поточний стан його здоров'я не надходило.

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Раніше повідомляли, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес зауважив відчай у словах президента РФ Володимира Путіна, який виступав із промовою під час параду на 9 травня. На думку британського міністра, Путін вірить у те, в що йому хочеться вірити, коли він стверджує, що НАТО оточує Росію та хоче розмістити військові бази на території України.

9 травня Володимир Путін взяв участь в акції "Безсмертний полк" у центрі Москви. Російський президент ніс із собою портрет свого батька-фронтовика Володимира Спиридоновича Путіна, який отримав поранення під час оборони Невського п'ятачка 17 листопада 1941 року.