Поставки начнутся в июне: Болгария нашла замену газу из РФ

По словам премьер-министра страны Кирила Петкова, голубое топливо будет поступать из Соединенных Штатов. При этом цена будет ниже, чем у "Газпрома".

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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис договорился о поставках сжиженного газа из США в Болгарию по ценам ниже российских. Об этом сообщает Bulgarian News Agency со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.

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Премьер-министр сказал, что из-за событий в Европе необходимо принять быстрые и ощутимые меры в энергетическом секторе. Он подчеркнул, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС являются важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.

"Реальные поставки сжиженного природного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже "Газпрома", начиная с июня", — добавили в пресс-службе правительства.

Почему Болгарии пришлось искать альтернативу

23 марта президент России Владимир Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в российские рубли. В Кремле заявили, что международные расчеты в российской валюте не навредят национальной торговле. Страны "Большой семерки" в ответ заявили, что не будут платить за газ в рублях. Они посчитали такое решение президента РФ нарушением действующих контрактов.

В конце апреля российский газовый монополист "Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Такие действия россияне объяснили несогласием болгарской компании Bulgargaz и польской PGNiG платить за газ в рублях. На фоне этих новостей цена на газ в Европе на бирже во время открытия выросла на 16%, превысив $1300 за тысячу кубометров, затем снизилась до $1250.

Bulgarian News Agency напомнило, что после прекращения поставок газа из России компания Bulgargaz запросила предложения у всех активных газовых трейдеров в регионе. Таким образом удалось заключить контракты на май на альтернативные поставки для удовлетворения спроса бытовых и промышленных потребителей, а также компаний централизованного теплоснабжения. Единственный долгосрочный контракт с Азербайджаном, который у Болгарии есть сейчас, покрывает только 10% потребностей страны.