Постачання розпочнуться в червні: Болгарія знайшла заміну газу з РФ

За словами прем'єр-міністра країни Кирила Петкова, блакитне паливо надходитиме зі Сполучених Штатів. При цьому ціна буде нижчою, ніж у "Газпрому".

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Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков під час зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс домовився про постачання зрідженого газу зі США в Болгарію за цінами, нижчими за російські. Про це повідомляє Bulgarian News Agency з посиланням на пресслужбу уряду Болгарії.

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Прем'єр-міністр сказав, що через події в Європі необхідно вжити швидких і відчутних заходів в енергетичному секторі. Він наголосив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою ЄС є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.

"Реальні поставки зрідженого природного газу в Болгарію здійснюватимуться за цінами, нижчими від "Газпрому", починаючи з червня", — додали в пресслужбі уряду.

Чому Болгарії довелося шукати альтернативу

23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу в Європу в російські рублі. У Кремлі заявили, що міжнародні розрахунки у російській валюті не зашкодять національній торгівлі. Країни "Великої сімки" у відповідь заявили, що не платитимуть за газ у рублях. Вони вважали таке рішення президента РФ порушенням чинних контрактів.

Наприкінці квітня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив постачання газу до Польщі та Болгарії. Такі дії росіяни пояснили незгодою болгарської компанії Bulgargaz і польської PGNiG платити за газ у рублях. На тлі цих новин ціна на газ у Європі на біржі під час відкриття зросла на 16%, перевищивши $1 300 за тисячу кубометрів, потім знизилася до $1 250.

Bulgarian News Agency нагадала, що після припинення постачання газу з Росії компанія Bulgargaz запросила пропозиції у всіх активних газових трейдерів у регіоні. Так, вдалося укласти контракти на травень на альтернативні поставки для задоволення попиту побутових і промислових споживачів, а також компаній централізованого теплопостачання. Єдиний довгостроковий контракт із Азербайджаном, який у Болгарії є зараз, покриває лише 10% потреб країни.