В Москве неизвестные облили красной краской посольство Польши (фото, видео)

Польские власти уже заявили, что ждут объяснений со стороны России и назвали неприемлемыми такие реакции на ситуацию, которая произошла в Варшаве 9 мая с послом Москвы Сергеем Андреевым.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В столице России Москве двое неизвестных мужчин облили здание посольства Польши красной краской. Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На нем видно, как двое неизвестных подходят к зданию и начинают выливать из ведер краску на стену и табличку. Еще один мужчина все это снимал на камеру.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что посол в России подтверждает инцидент. Он ждет приезда полиции, а табличка с гербом Польши была смыта.

Заместитель главы польского МИДа Марчин Пшидач сказал, что ждет объяснений от Москвы и назвал неприемлемыми такие реакции на ситуацию, которая произошла в Польше 9 мая с российским послом, его тогда облили красной краской.

"Будем ожидать, что российская сторона внесет ясность в этот вопрос и установит виновных. Любые попытки такого рода реакции на ситуацию, имевшую место в Варшаве, безусловно, абсолютно неприемлемы. Дипломатические миссии и дипломаты пользуются адекватной неприкосновенностью", — сказал он.

Напомним, 9 мая в Варшаве украинцы облили красной краской российского посла Сергее Андреева. Он пытался возложить цветы на кладбище советских солдат. В этот момент к нему подбежала девушка и с криками "фашист" облила его краской.

После этого глава МВД Польши Мариуш Каминский оправдал украинцев, которые облили посла России в Польше краской. По его словам, эмоции украинок, мужья которых воюют, понятны, а Сергею Андрееву не рекомендовали возлагать цветы.

Позже оказалось, что украинка, которая сделала это, была задержана полицией. Девушкой оказалась журналистка Ирина Земляная. Она рассказала, что давно готовила эту акцию.