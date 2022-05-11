У Москві невідомі облили червоною фарбою посольство Польщі (фото, відео)

Польська влада вже заявила, що чекає пояснень з боку Росії і назвала неприйнятними такі реакції на ситуацію, яка сталася у Варшаві 9 травня з послом Москви Сергієм Андрєєвим.

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У столиці Росії Москві двоє невідомих чоловіків облили будівлю посольства Польщі червоною фарбою. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

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На ньому видно, як двоє невідомих підходять до будівлі та починають виливати з відер фарбу на стіну і табличку. Ще один чоловік усе це знімав на камеру.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що посол у Росії підтверджує інцидент. Він чекає на приїзд поліції, а табличка з гербом Польщі була змита.

Заступник глави польського МЗС Марчин Пшидач сказав, що чекає пояснень від Москви і назвав неприйнятними такі реакції на ситуацію, що сталася у Польщі 9 травня з російським послом, його тоді облили червоною фарбою.

"Чекатимемо, що російська сторона внесе ясність у це питання і встановить винних. Будь-які спроби такої реакції на ситуацію, що мала місце у Варшаві, безумовно, абсолютно неприйнятні. Дипломатичні місії та дипломати користуються адекватною недоторканністю", — сказав він.

Нагадаємо, 9 травня у Варшаві українці облили червоною фарбою російського посла Сергія Андрєєва. Він намагався покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів. У цей момент до нього підбігла дівчина та з криками "фашист" облила його фарбою.

Після цього глава МВС Польщі Маріуш Камінський виправдав українців, які облили посла Росії у Польщі фарбою. За його словами, емоції українок, чоловіки яких воюють, зрозумілі, а Сергію Андрєєву не рекомендували покладати квіти.

Пізніше виявилося, що українку, яка це зробила, затримала поліція. Дівчина виявилася журналісткою Іриною Земляною. Вона розповіла, що давно готувала цю акцію.