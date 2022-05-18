Впервые в истории: во всех штатах США зафиксированы рекордные цены на бензин

Теперь галлон бензина в среднем по стране стоит $4,52 (около 35 грн/л). А в богатых прибрежных штатах, к примеру, в Калифорнии, цена поднялась выше $6.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Соединенный Штатах впервые средняя цена галлона бензина превысила $4 (около 30 грн/л) во всех 50 штатах, сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что совсем недавно высокие цены на горючее считались проблемой только больших прибрежных городов, где вообще все дороже. Например, в Калифорнии средняя стоимость галлона горючего составляет $6,02. Теперь галлон бензина в среднем по стране стоит $4,52 (около 35 грн/л).

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Северин Боренштейн отмечает, что цены стали шоком для американцев. Однако они его не удивляют, так как на ценообразование влияют высокие цены на нефть, ограниченные возможности нефтеперерабатывающих заводов и высокий спрос по мере восстановления экономики.

Согласно данным федерального Управления энергетической информации, цены на заправках вдоль основных американских трасс еще выше: более $5 за галлон.

[ + – ] Американцев шокируют нынешние цены, так как они привыкли к дешевому топливу

Однако адъюнкт-профессор экономики Калифорнийского университета в Дэвисе Эрих Мюлеггер подчеркивает, что, если учесть инфляцию, летом 2008 года цены были выше. По его словам, летом начинается "автомобильный сезон", во время которого обычно увеличивается спрос на бензин и нефть, что и приводит к росту цен.

Что могут сделать политики

Мюлеггер добавил, что у политиков есть несколько вариантов снижения стоимости горючего в краткосрочной перспективе. В некоторых штатах были снижены налоги на топливо, а демократы в Палате представителей продвигают закон, запрещающий взвинчивание цен. Однако цены на нефть в значительной степени определяются глобальным спросом и предложением, что ограничивает эффект от таких усилий.

Напомним, на фоне топливного кризиса Кабмин Украины временно отменил госрегулирование цен на газ, бензин и дизельное топливо. Глава Минэкономики Юлия Свириденко утверждает, что цена на дизель не будет превышать 58 грн за литр, а бензин подорожает до 52 грн. В случае, если операторы будут замечены в злоупотреблении сложившимся положением, в их отношении будут применены санкции.

Однако по мнению экспертов топливного рынка, причина кризиса не в госрегулировании, а в недостатке поставок. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн подчеркивает, что внутреннее производство разрушено, запасы топлива разбиты или исчерпаны. Поэтому Украина вынуждена строить новую систему обеспечения через европейскую границу, откуда раньше почти ничего не поставляли. По мнению эксперта, новая система снабжения должна заработать к августу.

Также украинское правительство существенно снизило требования к производителям бензина и дизельного топлива. Это фактически легализирует подпольные мини-НПЗ. По данным "Консалтинговой группы А-95", на них выпускалось около 35 тыс. тонн бензина и 10 тыс. тонн дизеля класса Евро-3 и Евро-4.