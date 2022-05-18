Вперше в історії: у всіх штатах США зафіксовано рекордні ціни на бензин

Тепер галон бензину в середньому в країні коштує $4,52 (близько 35 грн/л). А в багатих прибережних штатах, наприклад, у Каліфорнії, ціна піднялася вище за $6.

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У Сполучених Штатах уперше середня ціна галона бензину перевищила $4 (близько 30 грн/л) у всіх 50 штатах, повідомляє The Washington Post. Видання зазначає, що нещодавно високі ціни на пальне вважалися проблемою лише великих прибережних міст, де взагалі все дорожче. Наприклад, у Каліфорнії середня вартість галону пального становить $6,02. Тепер галон бензину в середньому в країні коштує $4,52 (близько 35 грн/л).

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Професор економіки Університету Каліфорнії в Берклі Северін Боренштейн зазначає, що ціни стали шоком для американців. Проте вони його не дивують, тому що на ціноутворення впливають високі ціни на нафту, обмежені можливості нафтопереробних заводів і високий попит у міру відновлення економіки.

За даними федерального Управління енергетичної інформації, ціни на заправках уздовж основних американських трас ще вищі: понад $5 за галон.

[ + – ] Американців шокують нинішні ціни, оскільки вони звикли до дешевого палива

Проте ад'юнкт-професор економіки Каліфорнійського університету в Девісі Еріх Мюлеггер наголошує, що, якщо врахувати інфляцію, влітку 2008 року ціни були вищими. За його словами, влітку починається "автомобільний сезон", під час якого зазвичай збільшується попит на бензин і нафту, що й призводить до зростання цін.

Що можуть зробити політики

Мюлеггер додав, що політики мають кілька варіантів зниження вартості пального в короткостроковій перспективі. У деяких штатах було знижено податки на паливо, а демократи в Палаті представників просувають закон, що забороняє зростання цін. Однак ціни на нафту значною мірою визначаються глобальним попитом і пропозицією, що обмежує ефект від таких зусиль.

Нагадаємо, на тлі паливної кризи Кабмін України тимчасово скасував держрегулювання цін на газ, бензин і дизельне паливо. Глава Мінекономіки Юлія Свириденко стверджує, що ціна на дизель не перевищуватиме 58 грн за літр, а бензин подорожчає до 52 грн. У випадку, якщо операторів помітять за зловживанням становищем, що склалося, щодо них будуть застосовані санкції.

Проте, на думку експертів паливного ринку, причина кризи не в держрегулюванні, а в нестачі постачань. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн наголошує, що внутрішнє виробництво зруйноване, запаси палива розбиті чи вичерпані. Тому Україна змушена будувати нову систему забезпечення через європейський кордон, звідки раніше майже нічого не постачала. На думку експерта, нова система постачання має запрацювати до серпня.

Також український уряд суттєво знизив вимоги до виробників бензину та дизельного палива. Це фактично легалізує підпільні міні-НПЗ. За даними "Консалтингової групи А-95", на них випускалося близько 35 тис. тонн бензину та 10 тис. тонн дизеля класу Євро-3 та Євро-4.