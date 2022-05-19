Не хотелось бы доводить до этого: в США пригрозили лишить Турцию партии F-16 из-за НАТО

Сенатор Роберт Менендес засомневался в надежности Турции как союзника по Альянсу после слов Эрдогана касательно членства в организации Швеции и Финляндии. А его коллега Том Тиллис добавил — у страны есть "любое количество рычагов" влияния на Анкару.

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Сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес предложил не продавать американские истребители F-16 Турции из-за ее отказа одобрить включение Швеции и Финляндии в состав НАТО. Об этом пишет издание Washington Post.

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По данным журналистов, в среду, 18 мая, Менендес, который также является главой сенатского комитета по международным отношениям, заявил о сомнениях относительно того, что Турция является надежным союзником для США, особенно после покупки ею российских зенитных систем С-400 и отказа присоединиться к санкциям Запада после вторжения РФ в Украину.

Менендес указал, что Турция хочет купить у Штатов десятки новых истребителей F-16, однако, прежде чем это произойдет, согласие на такой шаг должны дать администрация президента США Джо Байдена и Конгресс.

"Я надеюсь, что администрация заметит это, когда они будут рассматривать вопрос продажи F-16. Вы должны сказать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что ему нужно действовать по-другому, если он хочет, чтобы (желания Турции) брали во внимание", — сказал сенатор.

В свою очередь сопредседатель сенатской группы по вопросам НАТО, республиканец Том Тиллис выразил уверенность, что в конечном итоге вопрос со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО будет решен. Политик добавил, что у Штатов есть "любое количество рычагов", способных заставить Турцию сотрудничать, однако ему "не хотелось бы доводить дело до этого момента".

Издание напомнило, что на днях Байден, отвечая на вопрос, сможет ли он убедить Эрдогана отказаться от своих возражений против расширения Альянса, заверил, что он не поедет в Турцию на переговоры, однако думает, "что все будет хорошо".

Напомним, 16 мая этого года президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкая сторона выступает за выдачу ей двумя странами деятелей движения курдов, которое в Турции признано террористическим.

Также мы писали, что власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс, которые должны были состояться 18 мая.