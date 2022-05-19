Не хотілося б доводити до цього: США пригрозили позбавити Туреччину партії F-16 через НАТО

Сенатор Роберт Менендес засумнівався в надійності Туреччини як союзника в Альянсі після слів Ердогана щодо членства в організації Швеції та Фінляндії. А його колега Том Тілліс додав — країна має "будь-яку кількість важелів" впливу на Анкару.

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Сенатор від Демократичної партії США Роберт Менендес запропонував не продавати американські винищувачі F-16 Туреччині через її відмову схвалити включення Швеції та Фінляндії до складу НАТО. Про це пише видання Washington Post.

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За даними журналістів, у середу, 18 травня, Менендес, який також є головою сенатського комітету з міжнародних відносин, заявив про сумніви щодо того, що Туреччина є надійним союзником для США, особливо після купівлі нею російських зенітних систем С-400 та відмови приєднатися до санкцій Заходу після вторгнення РФ до України.

Менендес зазначив, що Туреччина хоче купити у Штатів десятки нових винищувачів F-16, однак, перш ніж це станеться, згоду на такий крок мають надати адміністрація президента США Джо Байдена та Конгрес.

"Я сподіваюся, що адміністрація помітить це, коли вони розглядатимуть питання продажу F-16. Ви повинні сказати президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, що йому потрібно діяти по-іншому, якщо він хоче, щоб (бажання Туреччини) брали до уваги", — сказав сенатор.

Зі свого боку співголова сенатської групи з питань НАТО, республіканець Том Тілліс висловив упевненість, що зрештою питання з вступом Швеції та Фінляндії до НАТО розв'яжуть. Політик додав, що Штати мають "будь-яку кількість важелів", здатних змусити Туреччину співпрацювати, однак йому "не хотілося б доводити справу до цього моменту".

Видання нагадало, що днями Байден, відповідаючи на запитання, чи зможе він переконати Ердогана відмовитися від своїх заперечень проти розширення Альянсу, запевнив, що він не поїде до Туреччини на переговори, проте вважає, "що все буде добре".

Нагадаємо, 16 травня цього року президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Турецька сторона виступає за видачу їй двома країнами діячів руху курдів, який у Туреччині визнаний терористичним.

Також ми писали, що влада Туреччини заблокувала початок переговорів у НАТО про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу, які мали відбутися 18 травня.