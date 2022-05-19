Вопреки санкциям: Китай ведет переговоры с Россией о покупке дешевой нефти, – СМИ

Пекин не брезгует санкциями, скупая нефть у Ирана и Венесуэлы. По данным журналистов, Китай тайно импортировал нефть из РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

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Китай намерен пополнить стратегические запасы нефти за счет России, с Москвой уже ведутся переговоры о дополнительных закупках. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Российскую нефть Пекин использует для пополнения стратегических запасов, переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном участии нефтяных компаний, рассказал один из источников.

Китай получил возможность дешево восполнить стратегические резервы на случай чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев, поскольку цена российской нефти обвалилась. Покупатели отходят от нее, чтобы не повредить репутации и не попасть под финансовые санкции, пишет Bloomberg.

[ + – ] Китай тайно покупал нефть у России после вторжения в Украину

"Для азиатских стран нефть со скидками — слишком хорошая возможность, чтобы ее упускать. Это одна из причин, по которой Китай принимает грузы из Ирана и Венесуэлы", – комментируют эксперты.

Пекин укрепляет энергетические связи с РФ на фоне принятия Европой нефтяного эмбарго из-за полномасштабной войны в Украине, обратили внимание журналисты.

Другой собеседник говорит, что детали по объемам и условиям потенциальной сделки еще не определены. Гарантий заключения соглашения еще нет, сообщил чиновник.

Больше США – оценка запасов нефти в Китае

Bloomberg заметило, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае тайно покупали нефть из РФ после вторжения в Украину. В апреле спрос на нефть упал на 6,7% из-за карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19.

Китай публично не озвучивает объемы запасов сырой нефти. Некоторые прогнозы свидетельствуют, что Пекин способен хранить более 1 млрд баррелей коммерческих и стратегических запасов.

[ + – ] Запасы нефти в Китае оценили примерно в 1 млрд баррелей

Финансовые аналитики компании Kpler оценили запасы нефти в Китае на уровне 926,1 млн баррелей. Стратегический нефтяной резерв США – 714 млн баррелей.

В прошлом году Китай продавал нефть из стратегических резервов, чтобы сдержать резкий рост цен после пандемии. Акция не оказала долговременного эффекта, а лишь истощила запасы страны, говорят эксперты. Теперь Пекин будет пополнять нефтяные запасы по более высоким ценам.

Напомним, что американская газета The Wall Street Journal писала о предложении США для ЕС создать картель покупателей и таким образом лишить Россию доходов из-за роста цен на нефть.

В США 18 марта впервые средняя цена галлона бензина превысила $4 (около 30 грн/л) во всех 50 штатах.

Евросоюз тем временем не может прийти к согласию по вводу нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций.