Попри санкції: Китай веде переговори з Росією щодо купівлі дешевої нафти, — ЗМІ

Пекін не гидує санкціями, скуповуючи нафту в Ірану та Венесуели. За даними журналістів, Китай таємно імпортував нафту з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Китай має намір поповнити стратегічні запаси нафти за рахунок Росії, з Москвою вже ведуться переговори щодо додаткових закупівель. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

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Російську нафту Пекін використовує для поповнення стратегічних запасів, переговори ведуться на урядовому рівні за незначної участі нафтових компаній, розповіло одне з джерел.

Китай отримав можливість дешево заповнити стратегічні резерви в разі надзвичайних ситуацій чи раптових збоїв, оскільки ціна російської нафти впала. Покупці відходять від неї, щоб не зашкодити репутації та не потрапити під фінансові санкції, пише Bloomberg.

[ + – ] Китай таємно купував нафту в Росії після вторгнення в Україну

"Для азійських країн нафта зі знижками — надто хороша можливість, щоб її упускати. Це одна з причин, через яку Китай приймає вантажі з Ірану та Венесуели", — коментують експерти.

Пекін зміцнює енергетичні зв'язки з РФ на тлі ухвалення Європою нафтового ембарго через повномасштабну війну в Україні, звернули увагу журналісти.

Інший співрозмовник каже, що деталі щодо обсягів і умов потенційної угоди ще не визначені. Гарантій укладання угоди ще немає, повідомив урядовець.

Більше за США — оцінка запасів нафти в Китаї

Bloomberg зауважило, що нафтопереробні заводи в Китаї таємно купували нафту з РФ після вторгнення в Україну. У квітні попит на нафту впав на 6,7% через карантинні обмеження у зв'язку зі спалахом COVID-19.

Китай привселюдно не озвучує обсяги запасів сирої нафти. Деякі прогнози свідчать, що Пекін здатний зберігати понад 1 млрд барелів комерційних і стратегічних запасів.

[ + – ] Запаси нафти в Китаї оцінили приблизно в 1 млрд барелів

Фінансові аналітики компанії Kpler оцінили запаси нафти в Китаї на рівні 926,1 млн барелів. Стратегічний нафтовий резерв США — 714 млн барелів.

Минулого року Китай продавав нафту зі стратегічних резервів, щоб стримати різке зростання цін після пандемії. Акція не справила довготривалого ефекту, а лише виснажила запаси держави, кажуть експерти. Тепер Пекін поповнюватиме нафтові запаси за вищими цінами.

Нагадаємо, що американська газета The Wall Street Journal писала про пропозицію США для ЄС створити картель покупців і так позбавити Росію прибутків через зростання цін на нафту.

У США 18 березня вперше середня ціна галону бензину перевищила $4 (близько 30 грн/л) у всіх 50 штатах.

Євросоюз тим часом не може дійти згоди щодо введення нафтового ембарго проти Росії в шостому пакеті санкцій.