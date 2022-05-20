Путин отчитал губернатора, пожаловавшегося на кризис из-за вторжения РФ в Украину (видео)

По словам президента, война в Украине не повлияла на ситуацию в российской экономике и губернатору Калининградской области не стоило упоминать вторжение в Украину.

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Президент России Владимир Путин отчитал губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который связал спад строительства в регионе с полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину. Инцидент произошел во время видеоконференции, которая проходила 20 мая.

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Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе беседы с президентом посетовал на некоторые проблемы в регионе. В частности, топ-чиновник рассказал о спаде в сфере строительства и связал его с полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину.

По словам Алиханова, из-за международных санкций, которые были введены против России за развязанную войну, прекратились поставки некоторых материалов. Путин отчитал губернатора Калининградской области за то, что он возложил ответственность за проблемы в регионе на полномасштабное вторжение в Украину.

"На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться. Не нужно. Специальная военная операция на Донбассе совершенно ни при чем. Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместна", — продолжил Путин, отчитывая Антона Алиханова в ходе видеоконференции.

Президент РФ также заявил, что проблемы со строительством в Калининградской области были зафиксированы еще в 2020-2021 годах и губернатору необходимо было обращать на них внимание ранее. Вместе с этим, Путин признал, что в России на фоне международных санкций могут возникать сложности.

"Но, хорошо, что вы об этом знаете, обращаете на это внимание", — подытожил президент РФ в общении с Алихановым.

[ + – ] Путин отчитал губернатора, который пожаловался на спад в экономике после вторжения в Украину

Напомним, ранее Владимир Путин жаловался, что страны Запада развязали масштабную кибервойну против России. По словам главы страны-агрессора, рост хакерских атак был зафиксирован после вторжения ВС РФ в Украину, а действия киберпреступников, как считает российских президент, координируют западные государственные структуры.

Также сообщалось, что разведка США сомневается, что Владимир Путин завершит полномасштабную войну в Украине под давлением российского общества.