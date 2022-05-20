Путін відчитав губернатора, який поскаржився на кризу через вторгнення РФ в Україну (відео)

За словами президента, війна в Україні не вплинула на ситуацію в російській економіці і губернатору області Калінінграда не варто згадувати вторгнення в Україну.

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Президент Росії Володимир Путін відчитав губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, який пов'язав спад будівництва в регіоні з повномасштабним вторгненням ЗС РФ в Україну. Інцидент стався під час відеоконференції, яка відбулася 20 травня.

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Так, губернатор Калінінградської області Антон Аліханов у процесі бесіди з президентом поскаржився на деякі проблеми в регіоні. Зокрема, топчиновник розповів про спад у сфері будівництва та пов'язав його з повномасштабним вторгненням ЗС РФ в Україну.

За словами Аліханова, через міжнародні санкції, які були введені проти Росії за розв'язану війну, припинилися постачання деяких матеріалів. Путін відчитав губернатора області Калінінграда за те, що він поклав відповідальність за проблеми в регіоні на повномасштабне вторгнення в Україну.

"На нашу спеціальну військову операцію не треба посилатися. Не потрібно. Спеціальна військова операція на Донбасі абсолютно ні до чого. Це посилання було, прямо скажемо, не дуже доречним", — продовжив Путін, відчитуючи Антона Аліханова під час відеоконференції.

Президент РФ також заявив, що проблеми з будівництвом у Калінінградській області було зафіксовано ще в 2020-2021 роках і губернатору необхідно було звертати на них увагу раніше. Водночас, Путін визнав, що в Росії на тлі міжнародних санкцій можуть виникати складнощі.

"Але добре, що ви про це знаєте, звертаєте на це увагу", — підсумував президент РФ у спілкуванні з Аліхановим.

[ + – ] Путін відчитав губернатора, який поскаржився на спад в економіці після вторгнення в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Путін скаржився, що країни Заходу розв'язали масштабну кібервійну проти Росії. За словами глави країни-агресора, зростання хакерських атак було зафіксовано після вторгнення ЗС РФ в Україну, а дії кіберзлочинців, як вважає російський президент, координують західні державні структури.

Також повідомлялося, що розвідка США сумнівається, що Володимир Путін завершить повномасштабну війну в Україні під тиском російського суспільства.