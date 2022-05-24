Не хотят покупать: рекордные 62 млн баррелей нефти из РФ находятся на судах в море

По информации журналистов, объем нефти, которая сейчас находится на судах в море, в три раза превышает средний довоенный показатель. А 15% от общего количества судов в море передвигаются без определенного пункта назначения.

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Около 62 миллионов баррелей флагманской российской сырой нефти марки Urals находятся на судах в море, что является рекордным количеством. Причина этому — ее не хотят покупать. Сейчас трейдеры изо всех сил пытались найти покупателей на нефть, показывают данные энергетической аналитической компании Vortexa. Об этом сообщает британское издание Reuters.

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В издании отмечают, что США и другие страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения в Украину. Другие государства избегают приобретения нефти из России, опасаясь будущих санкций.

По информации компании Vortexa, объем сырой нефти марки Urals, которая сейчас находится на судах в море, в три раза превышает средний довоенный показатель. Даже несмотря на то, что экспорт российской морской нефти в мае упал до 6,7 млн ​​баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем в 7,9 млн баррелей в сутки в феврале.

"Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно высок, не отражают всей картины. Российская нефть в море продолжает накапливаться", — сказал американский стратег по энергетическим вопросам Клэй Сейгл.

По его словам, количество грузов Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества. Это также является новым рекордом. Часть нефти может находиться в пути к неизвестным покупателям, а часть может быть непроданным грузом.

Напомним, 22 мая в Литве официально отказались от импорта газа, нефти и электричества из России. По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, таким образом Вильнюс выражает свою поддержку Украине и не желает финансировать российскую армию.

Ранее, 18 мая СМИ сообщают, что США нашли способ лишить РФ от доходов от экспорта нефти. По информации журналистов, США предлагает ЕС создать картель покупателей, чтобы лишить Россию преимуществ из-за роста цен на нефть и удерживать стабильные цены на ресурс для Европы и других регионов.

23 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что страны ЕС по-прежнему платят РФ миллиард в день за нефть и газ. Он также раскритиковал за неэффективность санкций.