Не хочуть купувати: рекордні 62 млн барелів нафти з РФ перебувають на судах у морі

За інформацією журналістів, обсяг нафти, яка зараз перебуває на суднах у морі, втричі перевищує середній довоєнний показник. А 15% загальної кількості суден у морі пересуваються без певного пункту призначення.

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Близько 62 мільйонів барелів флагманської російської сирої нафти марки Urals знаходяться на судах у морі, що є рекордною кількістю. Причина цього — її не хочуть купувати. Зараз трейдери щосили намагалися знайти покупців на нафту, показують дані енергетичної аналітичної компанії Vortexa. Про це повідомляє британське видання Reuters.

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У виданні наголошують, що США та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну. Інші держави уникають придбання нафти з Росії, побоюючись майбутніх санкцій.

За інформацією компанії Vortexa, обсяг сирої нафти марки Urals, яка зараз перебуває на суднах у морі, втричі перевищує середній довоєнний показник. Навіть незважаючи на те, що експорт російської морської нафти у травні впав до 6,7 млн. барелів на добу, що приблизно на 15% менше, ніж у 7,9 млн. барелів на добу в лютому.

"Загальні цифри, які свідчать про те, що російський експорт, як і раніше, відносно високий, не відображають усієї картини. Російська нафта в морі продовжує накопичуватися", — сказав американський стратег з енергетичних питань Клей Сейгл.

За його словами, кількість вантажів Urals у морі без певного пункту призначення становить 15% від загальної кількості. Це також є новим рекордом. Частина нафти може бути в дорозі до невідомих покупців, а частина може бути непроданим вантажем.

Нагадаємо, 22 травня у Литві офіційно відмовилися від імпорту газу, нафти та електрики з Росії. За словами міністра енергетики Дайнюса Крейвіса, таким чином Вільнюс висловлює свою підтримку Україні та не бажає фінансувати російську армію.

Раніше, 18 травня, ЗМІ повідомляли, що США знайшли спосіб позбавити РФ від доходів від експорту нафти. За інформацією журналістів, США пропонує ЄС створити картель покупців, щоб позбавити Росію переваг через зростання цін на нафту та утримувати стабільні ціни на ресурс для Європи та інших регіонів.

23 травня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що країни ЄС, як і раніше, платять РФ мільярд на день за нафту і газ. Він також розкритикував за неефективність санкцій.