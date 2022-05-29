В России с оборонного предприятия украли более семи тонн стратегического сырья
По данным журналистов, злоумышленники по поддельным документам вывезли 7319 кг титана, который используется при производстве ракет.
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С российского оборонного предприятия неизвестные смогли украсть семь тонн титана, который является стратегическим сырьем. Об этом информирует издание Mash.
По данным журналистов, семь тонн титана были похищены со склада компании, которая является дочерним предприятием "Тактическое ракетное вооружение". Эта корпорация считается одним из крупнейших производителей вооружения в Российской Федерации.
Сообщается, что семь тонн титана, которые используются при производстве боевых ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", были похищены с подмосковного склада с помощью поддельных документов.
Злоумышленники, по данным Mash, сделали фейковую доверенность, проникли на территорию оборонного предприятия в Королеве и вывезли 7319 килограмм стратегического сырья, общая стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей.
По факту кражи свыше семи тонн титана возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские будут выяснять, почему сотрудники оборонного предприятия не распознали поддельные документы и могли ли злоумышленники "засветиться" на камерах видеонаблюдения.
Напомним, в конце апреля на территории российского оборонного завода "Красмаш" вспыхнул масштабный пожар. Очаг возгорания находился в цехе холодильных установок, который расположен на стратегическом предприятии. Журналисты отмечали, что в километре от места возгорания расположен склад с баллистическими ракетами "Синева" и новыми межконтинентальными ракетами "Сармат".
На этом череда пожаров на стратегических предприятий РФ не закончилась — через несколько дней загорелся Дмитриевский химзавод в Ивановской области, который специализируется на производстве промышленных расстворителей.
Также сообщалось, что 21 мая вспыхнул пожар на территории крупнейшего центра исследований в сфере авиации и космонавтики.