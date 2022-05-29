В России с оборонного предприятия украли более семи тонн стратегического сырья

По данным журналистов, злоумышленники по поддельным документам вывезли 7319 кг титана, который используется при производстве ракет.

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С российского оборонного предприятия неизвестные смогли украсть семь тонн титана, который является стратегическим сырьем. Об этом информирует издание Mash.

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По данным журналистов, семь тонн титана были похищены со склада компании, которая является дочерним предприятием "Тактическое ракетное вооружение". Эта корпорация считается одним из крупнейших производителей вооружения в Российской Федерации.

Сообщается, что семь тонн титана, которые используются при производстве боевых ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", были похищены с подмосковного склада с помощью поддельных документов.

Злоумышленники, по данным Mash, сделали фейковую доверенность, проникли на территорию оборонного предприятия в Королеве и вывезли 7319 килограмм стратегического сырья, общая стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей.

По факту кражи свыше семи тонн титана возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские будут выяснять, почему сотрудники оборонного предприятия не распознали поддельные документы и могли ли злоумышленники "засветиться" на камерах видеонаблюдения.

Напомним, в конце апреля на территории российского оборонного завода "Красмаш" вспыхнул масштабный пожар. Очаг возгорания находился в цехе холодильных установок, который расположен на стратегическом предприятии. Журналисты отмечали, что в километре от места возгорания расположен склад с баллистическими ракетами "Синева" и новыми межконтинентальными ракетами "Сармат".

На этом череда пожаров на стратегических предприятий РФ не закончилась — через несколько дней загорелся Дмитриевский химзавод в Ивановской области, который специализируется на производстве промышленных расстворителей.

Также сообщалось, что 21 мая вспыхнул пожар на территории крупнейшего центра исследований в сфере авиации и космонавтики.