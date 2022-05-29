У Росії з оборонного підприємства вкрали понад сім тонн стратегічної сировини

За даними журналістів, зловмисники за підробленими документами вивезли 7319 кг титану, який використовується при виробництві ракет.

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Із російського оборонного підприємства невідомі змогли вкрасти сім тонн титану, який є стратегічною сировиною. Про це повідомляє видання Mash.

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За даними журналістів, сім тонн титану було викрадено зі складу компанії, яка є дочірнім підприємством "Тактичне ракетне озброєння". Ця корпорація вважається одним із найбільших виробників озброєння в Російській Федерації.

Повідомляється, що сім тонн титану, які використовуються при виробництві бойових ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", було викрадено з підмосковного складу за допомогою підроблених документів.

Зловмисники, за даними Mash, зробили фейкову довіреність, проникли на територію оборонного підприємства в Корольові та вивезли 7319 кілограмів стратегічної сировини, загальна вартість якої оцінюється в 18 мільйонів рублів.

За фактом крадіжки понад семи тонн титану порушено кримінальну справу. У ході розслідування поліцейські з'ясовуватимуть, чому співробітники оборонного підприємства не розпізнали підроблені документи та чи могли зловмисники "засвітитися" на камерах відеоспостереження.

Нагадаємо, наприкінці квітня на території російського оборонного заводу "Красмаш" спалахнула масштабна пожежа. Осередок займання розташовувався в цеху холодильних установок, розташованому на стратегічному підприємстві. Журналісти зазначали, що за кілометр від місця загоряння розташований склад із балістичними ракетами "Синева" та новими міжконтинентальними ракетами "Сармат".

На цьому низка пожеж на стратегічних підприємствах РФ не закінчилася — за кілька днів спалахнув Дмитрієвський хімзавод в Іванівській області, який спеціалізується на виробництві промислових розчинників.

Також повідомлялося, що 21 травня спалахнула пожежа на території найбільшого центру досліджень у сфері авіації та космонавтики.