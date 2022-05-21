У Росії спалахнула пожежа в ЦАГІ: найбільшому центрі досліджень у сфері авіації та космонавтики

За попередніми даними, осередок пожежі — трансформаторна підстанція, розташована на території ЦАГІ.

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У суботу, 21 травня, в Жуковському (Підмосков'ї) спалахнула сильна пожежа на території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ) ім. професора Н. Є. Жуковського, повідомляють росЗМІ. Це найбільший дослідницький центр РФ у галузі авіації та космонавтики

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Чорний стовп видно в різних частинах міста, про що свідчать фото та відео з пабліків, зняті очевидцями.

Пізніше журналісти повідомили про те, що на території інституту, розташованого на вулиці Жуковського, близько 9 години ранку за місцевим часом спалахнула трансформаторна підстанція площею 30 квадратних метрів.

[ + – ] Пожежа біля інституту ім. Жуковського (ЦАГІ) зняли на відео

Пізніше джерело з ЦАГІ заявило ЗМІ, що вогонь на території інституту загасили, а пожежу на трансформаторній підстанції ліквідовано. Даних про постраждалих не надходило.

Що спричинило пожежу, наразі з'ясовують правоохоронні органи. Незадовго до інциденту глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що його корпорація планує налагодити виробництво на території Київської, Харківської та Дніпропетровської областей після їхнього "звільнення" та відродити "космічну сім'ю Радянського Союзу".

Зазначимо, що подія в ЦАГІ — далеко не перша за останні кілька тижнів у Росії. Так, наприкінці квітня масштабна пожежа спалахнула на території оборонного заводу "Красмаш" у Красноярську. Вогонь, що охопив п'ять тисяч квадратних метрів, спалахнув у цеху холодильних установок.

За кілька днів ЗМІ повідомили про спалах на Дмитрівському хімзаводі в місті Кінешма Іванівської області, який є найбільшим виробником промислових розчинників у РФ. Його спровокував електричний розряд під час розливу ацетону.

30 квітня стало відомо про НП на Сахалінській ГРЕС-2, де теж виникла масштабна пожежа. Співробітникам МНС РФ знадобилося 3,5 години, щоб загасити вогонь, що перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Також Фокус писав про пожежу, яка охопила нафтобазу компанії "Транснефть" у російському місті Брянськ. За словами очевидців, перед пожежею було чутно потужний вибух.