В России вспыхнул пожар в ЦАГИ: крупнейшем центре исследований в сфере авиации и космонавтики

По предварительным данным, очаг возгорания – трансформаторная подстанция, расположенная на территории ЦАГИ.

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В субботу, 21 мая, в Жуковском (Подмосковье) вспыхнул сильный пожар на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского, сообщают росСМИ. Это крупнейший исследовательский центр РФ в области авиации и космонавтики

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Черный столб был виден в разных частях города, о чем свидетельствуют фото и видео из пабликов, снятые очевидцами.

Позже журналисты сообщили о том, что на территории института, расположенного на улице Жуковского, около 9 часов утра по местному времени загорелась трансформаторная подстанция площадью 30 квадратных метров.

[ + – ] Пожар на территории института им. Жуковского (ЦАГИ) засняли на видео

Позже, источник из ЦАГИ заявил СМИ, что возгорание на территории института потушено, а горение трансформаторной подстанции ликвидировано. Данных о пострадавших не поступало.

Что стало причиной пожара, на данный момент выясняют правоохранительные органы. Незадолго до инцидента глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что его корпорация планирует наладить производство на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей после их "освобождения" и возродить "космическую семью Советского Союза".

Отметим, что происшествие в ЦАГИ – далеко не первое за последние несколько недель в России. Так, в конце апреля масштабный пожар вспыхнул на территории оборонного завода "Красмаш" в Красноярске. Огонь, охвативший пять тысяч квадратных метров, разгорелся в цехе холодильных установок.

Через несколько дней СМИ сообщили о возгорании на Дмитриевском химзаводе в городе Кинешма Ивановской области, который является крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ. Его спровоцировал электрический разряд при разливе ацетона.

30 апреля стало известно о ЧП на Сахалинской ГРЭС-2, где тоже возник масштабный пожар. Сотрудникам МЧС РФ понадобилось 3,5 часа, чтобы потушить огонь, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

Также Фокус писал о пожаре, который охватил нефтебазу компании "Транснефть" в российском городе Брянск. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен мощный взрыв.