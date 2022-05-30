Флаг под сердцем: в России хирург придумал грудные импланты с триколором и камуфляжем (видео)

Линейка патриотических имплантов назвали "росгрудь". Пластический хирург Евгений Добрейкин говорит, что любители родины получили нечто большее, чем наклейку на машине или татуировку на плече.

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Пластический хирург из России Евгений Добрейкин предложил клиенткам линейку патриотических грудных имплантов под названием "росгрудь". Об этом он сказал в видеообращении.

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Импланты будут в камуфляжном исполнении и в цветах российского триколора.

"Конечно, это тот же имплант, наполненный силиконом. Но только посмотрите на покрытия этих эксклюзивных моделей! Представлено два варианта стилизации – российский триколор и классический армейский камуфляж", – начал он презентацию.

Настоящие патриотки, как говорит врач, выберут ту модель, которая будет ближе им к сердцу в прямом и переносном смыслах.

"Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече. Это экспериментальная модель имплантов, чье уникальное покрытие абсолютно безопасно и успешно прошло необходимые испытания".

Далее идет рассказ девушки-модели, которая восторгается патриотическими имплантами.

"Импланты "росгрудь" – то, что мне нужно. Я не могу всегда носить с собой флаг, иногда даже паспорт положить некуда. А "росгрудь" позволит мне чувствовать себя патриоткой, даже если на мне нет одежды. Это фантастическое ощущение, когда флаг твоей страны у тебя буквально под сердцем".

Девушка поставила себе импланты с триколором, а ее подруга готовится поставить себе камуфляжный вариант.

"Сила не только в правде, но и в красоте", – заключила она.

Напомним, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее предложил сделать "знамя победы" новым государственным флагом России.

Фокус ранее писал, что после полномасштабного российского вторжения украинцы стали чаще делать татуировки на патриотическую тематику. Популярніми стали изображения "байрактаров", "паляниці" и каштановых листьев.