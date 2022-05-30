Прапор під серцем: у Росії хірург вигадав імпланти для грудей із триколором та камуфляжем (відео)

Лінійка патріотичних імплантів назвали "росгрудь". Пластичний хірург Євгеній Добрейкін каже, що любителі батьківщини отримали щось більше, ніж наклейку на машині або татуювання на плечі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Пластичний хірург із Росії Євген Добрейкін запропонував клієнткам лінійку патріотичних грудних імплантів під назвою "росгрудь". Про це він сказав у відеозверненні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Імпланти будуть у камуфляжному виконанні та в кольорах російського триколору.

"Звичайно, це той самий імплант, наповнений силіконом. Але тільки подивіться на покриття цих ексклюзивних моделей! Представлено два варіанти стилізації — російський триколор та класичний армійський камуфляж", — розпочав він презентацію.

Справжні патріотки, як каже лікар, оберуть ту модель, яка буде найближчою до серця в прямому і переносному сенсах.

"Стильне рішення для тих, хто любить батьківщину і хоче мати щось більше, ніж просто наклейка на машині або татуювання на плечі. Це експериментальна модель імплантів, унікальне покриття якого абсолютно безпечне й успішно пройшло необхідні випробування".

Далі йде розповідь дівчини-моделі, яка захоплюється патріотичними імплантами.

"Імпланти "росгрудь" — те, що мені потрібно. Я не можу завжди носити з собою прапор, іноді навіть паспорт покласти нікуди. А "росгрудь" дозволить мені почуватися патріоткою, навіть якщо на мені немає одягу. Це фантастичне відчуття, коли прапор твоєї країни в тебе буквально під серцем".

Дівчина поставила собі імпланти із триколором, а її подруга готується поставити собі камуфляжний варіант.

"Сила не тільки в правді, а й у красі", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет раніше запропонував зробити "прапор перемоги" новим державним прапором Росії.

Фокус раніше писав, що після повномасштабного російського вторгнення українці стали частіше робити татуювання на патріотичну тематику. Популярними стали зображення "байрактарів", "паляниці" та каштанового листя.