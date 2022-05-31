Санкции ударили по 87% предприятий России, бизнес критикует чиновников — данные опроса

Опрос предпринимателей из РФ показал, что 11,7% из них полностью или частично останавливают бизнес. Большинство компаний негативно оценивают текущую ситуацию.

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Западные санкции сказались на бизнесе 86,8% российских предпринимателей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В опросе приняли участие руководители и владельцы 6 тыс. компаний из всех регионов России.

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Мониторинг показал, что около 77% российских компаний уже адаптировались к санкциям или надеются, что им это удастся. При этом 11,7% из них полностью или частично останавливают свою деятельность.

62,2% опрошенных предпринимателей главной проблемой назвали спад спроса. 40,7% пожаловались на дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, 35,9% — на разрыв цепочек поставок, 26,6% — на сложности, связанные с поставками импортных товаров.

Российские бизнесмены негативно оценивают ситуацию в бизнесе. По данным опроса, 67,1% заявили, что бизнес снижается, из них 12,8% пребывают в кризисе, 22,4% балансируют около нуля, и лишь 10,4% сообщили о том, что их бизнес продолжает расти.

При этом эффективными действия российского правительства назвали лишь 34,7% респондентов. 56,4% уверены, что принимаемые меры недостаточны, а 8,9% считают, что они делают только хуже.

Напомним, вечером 30 мая Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в котором предусмотрен частичный запрет на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

25 мая в МИДе России заявили, что РФ может разблокировать порты и предоставить безопасный коридор в Черном море для вывоза украинского зерна. Взамен россияне попросили отменить санкции на российский экспорт и финансовые операции.

Вскоре стало известно, что Соединенные Штаты отвергли возможность отмены санкций, введенных в отношении России. В Госдепе заявили, что словам российских чиновников веры нет, ведь ранее они не раз заявляли, что не собирается начинать полномасштабную войну против Украины.