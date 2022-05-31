Санкції вдарили по 87% підприємств Росії, бізнес критикує чиновників — дані опитування

Опитування підприємців із РФ показало, що 11,7% із них повністю або частково зупиняють бізнес. Більшість компаній негативно оцінюють поточну ситуацію.

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Західні санкції позначилися на бізнесі 86,8% російських підприємців. Про це свідчать результати моніторингу, проведеного інститутом уповноваженого президента РФ із захисту прав підприємців. В опитуванні взяли участь керівники та власники 6 тис. компаній із усіх регіонів Росії.

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Моніторинг показав, що близько 77% російських компаній уже адаптувалися до санкцій чи сподіваються, що їм це вдасться. При цьому 11,7% із них повністю або частково зупиняють свою діяльність.

62,2% опитаних підприємців головною проблемою назвали спад попиту. 40,7% поскаржилися на дефіцит оборотних коштів і касові розриви, 35,9% — на розрив ланцюжків постачання, 26,6% — на складнощі, пов'язані з постачанням імпортних товарів.

Російські бізнесмени негативно оцінюють ситуацію в бізнесі. За даними опитування, 67,1% заявили, що бізнес знижується, з них 12,8% перебувають у кризі, 22,4% балансують близько нуля, і лише 10,4% повідомили про те, що їхній бізнес продовжує зростати.

У цьому ефективними дії російського уряду назвали лише 34,7% респондентів. 56,4% впевнені, що вживані заходи недостатні, а 8,9% вважають, що вони роблять лише гірше.

Нагадаємо, увечері 30 травня Євросоюз погодив шостий пакет антиросійських санкцій, у якому передбачено часткову заборону на імпорт російської нафти та відключення "Сбербанку" від системи SWIFT.

25 травня в МЗС Росії заявили, що РФ може розблокувати порти та надати безпечний коридор у Чорному морі для вивезення українського зерна. Натомість росіяни попросили скасувати санкції на російський експорт і фінансові операції.

Незабаром стало відомо, що Сполучені Штати відкинули можливість скасування санкцій, запроваджених щодо Росії. У Держдепі заявили, що словам російських чиновників не можна вірити, адже раніше вони неодноразово заявляли, що не збирається розпочинати повномасштабну війну проти України.