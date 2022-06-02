Кремль запретил пропагандистам писать о длительности "спецоперации", — СМИ

По информации журналистов, у Путина опасаются, что россияне засомневаются в целях и успешности полномасштабной войны. Ведь многие из них уже считают, что она затянулась.

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Кремль запретил редакциям российских государственных СМИ упоминать о продолжительности полномасштабной войны против Украины на фоне того, что уже завтра, 3 июня, будет 100 дней с ее начала. В администрации президента РФ опасаются, что россияне будут сомневаться в успешности "специальной военной операции". Об этом со ссылкой на источники в государственных изданиях, мэрии Москвы и в АП РФ сообщает издание "Медуза".

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Журналисты заметили, что в текстовых онлайн-трансляциях, посвященных войне, в прокремлевских изданиях "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", ТАСС, "РИА Новости" и RT, а также в выпусках новостей на "Первом канале" и "России 1" не упоминается продолжительность "операции".

По словам источника издания в администрации президента РФ, упоминание дат, связанных с полномасштабной войной, может побудить российских граждан "задуматься о целях и успешности вторжения".

"При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего. Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели "операции" близки или еще нет?" — сказал собеседник издания.

Источник издания, близкий к администрации президента РФ, указал, что, согласно результатам закрытых соцопросов, многие россияне считают, что "спецоперация" затянулась. При этом граждане России не понимают цели войны, заявленные Кремлем — "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

"До "операции" им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается", — сказал собеседник журналистов.

Также в публикации отмечается, что к концу третьего месяца полномасштабной войны в риторике российских пропагандистов все чаще упоминается противостояние не с Киевом, а со странами Запада и НАТО. По словам источника, близкого к Кремлю, таким образом россиянам внушают, что борьба идет "аж со всем НАТО", в связи с чем быстрых результатов "операции" ожидать нельзя.

По данным американского агентства Bloomberg, президент РФ Владимир Путин уверен, что время, в случае полномасштабной войны с Украиной, играет на руку российским войскам. Лидер государства-агрессора считает, что в будущем западная поддержка Украины может ослабнуть из-за проблем в экономике.

Ранее израильский журналист Марк Котлярский сообщил, что у Путина выявили рак поджелудочной железы и теперь его готовят к операции. Вмешательство врачей может продлить жизнь российского лидера на "3-4 месяца", сообщил автор публикации со ссылкой на осведомленные источники.