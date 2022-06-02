Кремль заборонив пропагандистам писати про тривалість "спецоперації", — ЗМІ

За інформацією журналістів, у Путіна побоюються, що росіяни сумніваються в цілях та успішності повномасштабної війни. Адже багато хто з них уже вважає, що вона затягнулася.

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Кремль заборонив редакціям російських державних ЗМІ згадувати тривалість повномасштабної війни проти України на тлі того, що вже завтра, 3 червня, буде 100 днів з її початку. В адміністрації президента РФ побоюються, що росіяни сумніватимуться в успішності "спеціальної військової операції". Про це з посиланням на джерела у державних виданнях, мерії Москви та в АП РФ повідомляє видання "Медуза".

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Журналісти помітили, що в текстових онлайн-трансляціях, присвячених війні, у прокремлівських виданнях "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", ТАСС, "РИА Новости" та RT, а також у випусках новин на "Первом канале" та "России 1" не згадується тривалість "операції".

За словами джерела видання в адміністрації президента РФ, згадка дат, пов'язаних із повномасштабною війною, може спонукати російських громадян "замислитися про цілі й успішність вторгнення".

"Під час розмов про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і так далі. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого. Можна сказати, що взяті якісь населені пункти, але людям їх назва нічого не каже. Це багато чи мало? Цілі "операції" близькі чи ще ні?" — сказав співрозмовник видання.

Джерело видання, близьке до адміністрації президента РФ, вказало, що, згідно з результатами закритих соцопитувань, багато росіян вважають, що "спецоперація" затягнулася. При цьому громадяни Росії не розуміють цілі війни, заявлені Кремлем — "денацифікація" та "демілітаризація" України.

"До "операції" їм вселялося, що Україна — держава слабка. Але тепер виходить, що швидко перемогти її не виходить", — сказав співрозмовник журналістів.

Також у публікації наголошується, що до кінця третього місяця повномасштабної війни в риториці російських пропагандистів усе частіше згадується протистояння не з Києвом, а з країнами Заходу та НАТО. За словами джерела, близького до Кремля, так росіянам вселяють, що боротьба йде "аж з усім НАТО", у зв'язку з чим швидких результатів "операції" не можна очікувати.

За даними американського агентства Bloomberg, президент РФ Володимир Путін упевнений, що час, у разі повномасштабної війни з Україною, грає на руку російським військам. Лідер держави-агресора вважає, що в майбутньому західна підтримка України може ослабнути через проблеми в економіці.

Раніше ізраїльський журналіст Марк Котлярський повідомив, що в Путіна виявили рак підшлункової залози та тепер його готують до операції. Втручання лікарів може продовжити життя російського лідера на 3-4 місяці, повідомив автор публікації з посиланням на обізнані джерела.