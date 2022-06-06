Шантаж "Сарматами": в ОП высмеяли угрозы РФ после запрета на посадку самолета Лаврова
Ядерные боеголовки, по утверждению Дмитрия Рогозина, не будут спрашивать разрешение на пролет у Болгарии, Северной Македонии и Черногории.
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Генеральный директор государственной российской корпорации Дмитрий Рогозин пригрозил запустить ракеты "Сармат" после решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом Рогозин написал в Twitter.
Самолет Лаврова не пустили в Сербию
Лавров планировал прибыть в Сербию на правительственном самолете. На 6-7 июня у него были запланированы встречи с президентом страны Адександром Вучичем, переговоры с министром иностранных дел и главой Народной скупщины (местного однопалатного парламента).
Российский министр не смог это сделать, потому что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для его самолета.
Рогозин в ответ на это вспомнил преимущества ядерного комплекса "Сармат".
"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", – отметил он.
Сыну Рогозина предложили вакансии в Минобороны РФ
Такой твит Рогозина негативно восприняли пользователи соцсети. В комментариях было много ответов на болгарском, сербском и румынском языках.
Кто-то сравнил главу Роскосмоса с фашистами, другие предлагали отправить Лаврова в Сербию на "Сармате".
Корреспондент русской службы ВВС Андрей Захаров предложил главе Роскосмоса ознакомить своего сына Алексея, который возглавляет АНО "Центр развития транспортных технологий", с вакансиями Минобороны РФ.
"Это краткосрочные контракты: через месяц он уже будет бороться с "неонацизмом" в Украине", – отметил Захаров.
"Общая история" РФ и Черногории
Советник Главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ поиронизировал насчет общей истории России и Черногории.
"Общая история? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", – написал он в Twitter.
Напомним, что в начале июня в Ивановской области России начались военные учения с привлечением комплексов РС-24 "Ярс". Они оснащены межконтинентальной ядерной ракетой.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин ранее перечислял случаи, когда Россия может применить ядерное оружие. Говоря о войне с Украиной, он сказал, что тактическое ядерное оружие не используется в таких конфликтах.