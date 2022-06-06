Шантаж "Сарматами": в ОП высмеяли угрозы РФ после запрета на посадку самолета Лаврова

Ядерные боеголовки, по утверждению Дмитрия Рогозина, не будут спрашивать разрешение на пролет у Болгарии, Северной Македонии и Черногории.

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Генеральный директор государственной российской корпорации Дмитрий Рогозин пригрозил запустить ракеты "Сармат" после решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом Рогозин написал в Twitter.

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Самолет Лаврова не пустили в Сербию

Лавров планировал прибыть в Сербию на правительственном самолете. На 6-7 июня у него были запланированы встречи с президентом страны Адександром Вучичем, переговоры с министром иностранных дел и главой Народной скупщины (местного однопалатного парламента).

Российский министр не смог это сделать, потому что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для его самолета.

Рогозин в ответ на это вспомнил преимущества ядерного комплекса "Сармат".

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролет спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов", – отметил он.

Сыну Рогозина предложили вакансии в Минобороны РФ

Такой твит Рогозина негативно восприняли пользователи соцсети. В комментариях было много ответов на болгарском, сербском и румынском языках.

Кто-то сравнил главу Роскосмоса с фашистами, другие предлагали отправить Лаврова в Сербию на "Сармате".

Корреспондент русской службы ВВС Андрей Захаров предложил главе Роскосмоса ознакомить своего сына Алексея, который возглавляет АНО "Центр развития транспортных технологий", с вакансиями Минобороны РФ.

"Это краткосрочные контракты: через месяц он уже будет бороться с "неонацизмом" в Украине", – отметил Захаров.

"Общая история" РФ и Черногории

Советник Главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ поиронизировал насчет общей истории России и Черногории.

"Общая история? Это о виллах чиновников на Адриатическом побережье или яхтах в местных маринах? Странам, которые дают приют российскому капиталу, есть о чем подумать", – написал он в Twitter.

Напомним, что в начале июня в Ивановской области России начались военные учения с привлечением комплексов РС-24 "Ярс". Они оснащены межконтинентальной ядерной ракетой.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин ранее перечислял случаи, когда Россия может применить ядерное оружие. Говоря о войне с Украиной, он сказал, что тактическое ядерное оружие не используется в таких конфликтах.