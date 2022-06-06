Шантаж "Сарматами": у ОП висміяли погрози РФ після заборони посадки літака Лаврова

Ядерні боєголовки, за твердженням Дмитра Рогозіна, не питатимуть дозвіл на проліт у Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії.

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Генеральний директор державної російської корпорації Дмитро Рогозін пригрозив запустити ракети "Сармат" після рішення Болгарії, Північної Македонії та Чорногорії закрити повітряний простір для літака глави російського МЗС Сергія Лаврова. Про це Рогозін написав у Twitter.

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Літак Лаврова не пустили до Сербії

Лавров планував прибути до Сербії на урядовому літаку. На 6-7 червня у нього були заплановані зустрічі з президентом країни Адександром Вучичем, переговори з міністром закордонних справ та головою Народної скупщини (місцевого однопалатного парламенту).

Російський міністр не зміг цього зробити, тому що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для його літака.

Рогозін у відповідь згадав переваги ядерного комплексу "Сармат".

"От чим хороший "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоди на проліт не питатиме. Так само як і в інших шведів", — зазначив він.

Синові Рогозіна запропонували вакансії в Міноборони РФ

Такий твіт Рогозіна негативно сприйняли користувачі соцмережі. У коментарях було багато відповідей болгарською, сербською та румунською мовами.

Хтось порівняв главу Роскосмосу із фашистами, інші пропонували відправити Лаврова до Сербії на "Сарматі".

Кореспондент російської служби ВПС Андрій Захаров запропонував голові Роскосмосу ознайомити свого сина Олексія, який очолює АНО "Центр розвитку транспортних технологій", із вакансіями Міноборони РФ.

"Це короткострокові контракти: за місяць він уже боротиметься з "неонацизмом" в Україні", — зазначив Захаров.

"Загальна історія" РФ та Чорногорії

Радник Глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь зіронізував щодо спільної історії Росії та Чорногорії.

"Спільна історія? Це про вілли чиновників на Адріатичному узбережжі чи яхти у місцевих маринах? Країнам, які дають притулок російському капіталу, є про що подумати", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, що на початку червня в Іванівській області Росії почалися військові навчання із залученням комплексів РС-24 "Ярс". Вони мають міжконтинентальну ядерну ракету.

Посол РФ у Лондоні Андрій Келін раніше перераховував випадки, коли Росія може застосувати ядерну зброю. Говорячи про війну з Україною, він сказав, що тактична ядерна зброя не використовується у таких конфліктах.