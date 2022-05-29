Загроза державі: дипломат пояснив, коли Росія вдарить ядерною зброєю

Військова доктрина Росії не передбачає ведення ядерної війни в Україні. Посол РФ у Великій Британії вважає, що поточні завдання вирішує "обмежена військова операція".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія не застосовуватиме тактичну ядерну зброю в Україні, російська військова доктрина цього не передбачає. Про це сказав в інтерв'ю британській радіостанції ВВС російський посол у Лондоні Андрій Келін.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах", — наголосив дипломат.

Келін наголосив на суворій регламентованості використання ядерної зброї — це можливо за умов загрози існування держави.

"Це не має нічого спільного з поточною операцією", — продовжив він.

Журналіст у відповідь сказав, що Кремль називав одним із приводів розв'язання повномасштабної війни Україні загрозу існування РФ та плани України напасти першою. На це дипломат сказав, що Росія вирішує це питання "обмеженою військовою операцією".

[ + – ] В РФ вважають війну в Україні "обмеженою військовою операцією" Фото: Lisa Brown/NPR

"Можливо, ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил. Ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання", — додав дипломат.

Варто зауважити, що президент РФ Володимир Путін перевів сили ядерного стримування на особливий режим наприкінці лютого. Російські пропагандисти у травні активно почали говорити про можливість застосування Росією ядерної зброї через малі успіхи армії РФ на фронті та збільшення поставок озброєння в Україну від західних союзників.

Російський дипломат заперечував факти вбивств ЗС РФ мирних жителів і назвав воєнні злочини у Бучі "вигадкою".

"Мер Бучі у первісному зверненні підтвердив, що російські військові покинули місто. Все чисто та спокійно. Місто у нормальному стані", — зазначив дипломат.

Ядерна війна — хто та як оцінює її ймовірність

Нагадаємо, що в ООН допускали можливість початку ядерного конфлікту в Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що політики в інших країнах готуються до удару Росією тактичною ядерною зброєю.

Американський сенатор Мітт Ромні закликав військових США та союзників по НАТО підготувати руйнівну відповідь у разі завдання Росією ядерного удару. У цьому питанні США можуть чинити тиск на Китай та інших союзників РФ.

[ + – ] США та НАТО заявляють про підготовку відповіді на застосування ядерної зброї Москвою

Заступник голови Ради безпеки Росії найбільше на офіційному рівні загрожує ядерним конфліктом. Колишній глава РФ раніше заявив, що пряме зіткнення Росії та НАТО переросте в ядерну війну.

Медведєв почав говорити про застосування ядерної зброї після новин про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. За його оцінкою, цілком адекватною відповіддю має стати розміщення ядерної зброї і гіперзвукових ракет у Калінінградській області.

Російське командування хоче найближчим часом поставити на бойове чергування 50 важких міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат".