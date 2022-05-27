Світ готується до використання Росією ядерної зброї, — Зеленський (відео)

На думку президента, ядерний шантаж росіян призведе до того, що про ідею ядерного роззброєння можна буде забути: багато хто захоче його мати задля забезпечення власної безпеки.

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Світ давно не відчував такого ризику використання зброї масового ураження, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

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"Російські державні пропагандисти відкрито загрожують ядерною зброєю, — підкреслив президент. — Світові політики готуються до можливості використання Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї".

Зеленський упевнений, що це проблема не лише України, а й усього світу, оскільки ядерний шантаж Росії може призвести до зміни ставлення різних держав до зброї масового ураження.

"Якщо Росія безкарно вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним, що й собі потрібно отримати ядерну зброю", — сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що у 90-х роках Україна зробила найбільший внесок у ядерне роззброєння, віддавши третій за потужністю у світі ядерний арсенал. Тепер Росія, наплювавши на свої документально зафіксовані зобов'язання гарантувати Україні безпеку, розв'язала проти неї загарбницьку війну. При цьому росіяни погрожують застосуванням ядерної зброї.

"Хто після цього може повірити в ідею ядерного роззброєння?" — поставив риторичне запитання президент.

Нагадаємо, глава дирекції з координації надзвичайного гуманітарного сприяння Управління координації гуманітарних питань ООН Рамеш Раджасінгхам заявив про те, що в Україні став можливим ядерний конфлікт, хоча раніше така перспектива вважалася "немислимою".

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що пряме зіткнення Росії та НАТО може перерости в ядерну війну.

Погрози Медведєва з'явилися після новин про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Він вважає адекватною відповіддю на ці плани розміщення ядерної зброї та гіперзвукових ракет у Калінінградській області.