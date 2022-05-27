Мир готовится к использованию Россией ядерного оружия, — Зеленский (видео)

По мнению президента, ядерный шантаж россиян приведет к тому, что об идее ядерного разоружения можно будет забыть: многие захотят его иметь ради обеспечения собственной безопасности.

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Мир давно не испытывал такого риска использования оружия массового поражения, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

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"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием, — подчеркнул президент. — Мировые политики готовятся к возможности использования Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия".

Зеленский уверен, что это проблема не только Украины, но и всего мира, так как ядерный шантаж России может привести "к изменению отношения разных государств к оружию массового поражения".

"Если Россия безнаказанно прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным, что и для себя нужно получить ядерное оружие", — сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что в 90-х годах Украина сделала наибольший вклад в ядерное разоружение, отдав третий по мощности в мире ядерный арсенал. Теперь же Россия, наплевав на свои документально зафиксированные обязательства гарантировать Украине безопасность, развязала против нее захватническую войну. При этом россияне угрожают применением ядерного оружия.

"Кто после этого может поверить в идею ядерного разоружения?" — задал риторический вопрос президент.

Напомним, глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов ООН Рамеш Раджасингхам заявил о том, что в Украине стал возможен ядерный конфликт, хотя раньше такая перспектива считалась "немыслимой".

Ранее замглавы Совета безопасности России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что прямое столкновение России и НАТО может перерасти в ядерную войну.

Угрозы Медведева появились после новостей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Он считает адекватным ответом на эти планы размещение ядерного оружия и гиперзвуковых ракет в Калининградской области.