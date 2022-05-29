Угроза государству: дипломат объяснил, когда Россия ударит ядерным оружием
Военная доктрина России не предусматривает ведения ядерной войны в Украине. Посол РФ в Великобритании считает, что текущие задачи решает "ограниченная военная операция".
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Россия не будет применять тактическое ядерное оружие в Украине, российская военная доктрина этого не предусматривает. Об этом сказал в интервью британской радиостанции ВВС российский посол в Лондоне Андрей Келин.
"Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах", – акцентировал внимание дипломат.
Келин подчеркнул строгую регламентированность использования ядерного оружия – это возможно при угрозе существования государства.
"Это не имеет ничего общего с текущей "операцией", – продолжил он.
Журналист в ответ сказал, что Кремль называл одним из поводов развязывания полномасштабной войны Украине угрозу существования РФ и планы Украины напасть первой. На это дипломат сказал, что Россия решает этот вопрос "ограниченной военной операцией".
"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил. Мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", — добавил дипломат.
Стоит заметить, что президент РФ Владимир Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим в конце февраля. Российские пропагандисты в мае активно начали говорить о возможности применения Россией ядерного оружия из-за малых успехов армии РФ на фронте и увеличения поставок вооружения в Украину от западных союзников.
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"Мэр Бучи в изначальном обращении подтвердил, что российские военные покинули город. Все чисто и спокойно. Город в нормальном состоянии", — отметил дипломат.
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