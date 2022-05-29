Угроза государству: дипломат объяснил, когда Россия ударит ядерным оружием

Военная доктрина России не предусматривает ведения ядерной войны в Украине. Посол РФ в Великобритании считает, что текущие задачи решает "ограниченная военная операция".

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Россия не будет применять тактическое ядерное оружие в Украине, российская военная доктрина этого не предусматривает. Об этом сказал в интервью британской радиостанции ВВС российский посол в Лондоне Андрей Келин.

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"Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах", – акцентировал внимание дипломат.

Келин подчеркнул строгую регламентированность использования ядерного оружия – это возможно при угрозе существования государства.

"Это не имеет ничего общего с текущей "операцией", – продолжил он.

Журналист в ответ сказал, что Кремль называл одним из поводов развязывания полномасштабной войны Украине угрозу существования РФ и планы Украины напасть первой. На это дипломат сказал, что Россия решает этот вопрос "ограниченной военной операцией".

[ + – ] В РФ считают войну в Украине "ограниченной военной операцией" Фото: Lisa Brown/NPR

"Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил. Мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", — добавил дипломат.

Стоит заметить, что президент РФ Владимир Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим в конце февраля. Российские пропагандисты в мае активно начали говорить о возможности применения Россией ядерного оружия из-за малых успехов армии РФ на фронте и увеличения поставок вооружения в Украину от западных союзников.

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"Мэр Бучи в изначальном обращении подтвердил, что российские военные покинули город. Все чисто и спокойно. Город в нормальном состоянии", — отметил дипломат.

Ядерная война – кто и как оценивает ее вероятность

Напомним, что в ООН допускали возможность начала ядерного конфликта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что политики в других странах готовятся к удару Россией тактическим ядерным оружием.

Американский сенатор Митт Ромни призвал военных США и союзников по НАТО подготовить разрушительный ответ в случае нанесения Россией ядерного удара. В этом вопросе США могут оказать давление на Китай и других союзников РФ.

[ + – ] США и НАТО заявляют о подготовке ответа на применение ядерного оружия Москвой

Замглавы Совета безопасности России больше других на официальном уровне угрожает ядерным конфликтом. Бывший глава РФ ранее заявил, что прямое столкновение России и НАТО перерастет в ядерную войну.

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