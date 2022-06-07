Турция будет покупать украинское зерно со скидкой в 25%

По словам турецкого министра сельского и лесного хозяйства, сейчас Украина столкнулась с проблемой вывоза зерновых морскими путями, а Турция прилагает больших усилий, чтобы разблокировать этот процесс и пытается быть мостом между Киевом и Москвой.

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Турция собирается покупать украинское зерно со скидкой в 25% и заключила соответсвующее соглашение с Украиной. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Фахит Киришчи.

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"С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25% скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", — сказал он.

Киришчи добавил, что Анкара прилагает больших усилий, чтобы разблокировать вывоз украинского зерна морским путем. По его словам, Турция пытается быть мостом между двумя странами.

"Как Турция, мы говорим Украине: "Вы можете вывезти эти продукты, Россия не нападет на вас, когда откроется коридор", — говорит турецкий чиновник.

Украина переживает за то, что в случае разминирования украинских портов, Россия этим воспользуется и начнет нападение с моря. Фахит Киришчи рассказал, что Анкара говорила об этом с Москвой и просила не проводить штурм "пока эти продукты не будут вывезены".

Он рассказал, что в Турции на этой неделе состоятся две важные встречи, на которых будут обсуждаться поставки на мировые рынки украинского зерна. Одна из них пройдет в Стамбуле с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. На переговорах обсудят создание центра наблюдения за перевозкой морем украинского зерна.

Напомним, 6 июня СМИ сообщали, что Турция обеспечит безопасность вывоза украинского зерна из Одесского порта. В рамках "дорожной карты", согласованной с Киевом и Москвой, турецкие военные будут заниматься разминированием вод в Черном море и сопровождать корабли с продукцией.

Ранее, 3 июня посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил, что Турция входит в число стран, кто покупает у России краденое украинское зерно. Он также обратился к турецким властям и Интерполу с просьбой помочь расследовать поставки украинского зерна через воды Турции.