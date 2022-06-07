Туреччина купуватиме українське зерно зі знижкою 25%

За словами турецького міністра сільського та лісового господарства, зараз Україна зіткнулася з проблемою вивезення зернових морськими шляхами, а Туреччина докладає великих зусиль, щоб розблокувати цей процес і намагається бути мостом між Києвом та Москвою.

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Туреччина збирається купувати українське зерно зі знижкою 25% і уклала відповідну угоду з Україною. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Фахіт Кірішчі.

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"З Україною досягнуто домовленості про закупівлю зернових з більш ніж 25% знижкою. Проте вони стикаються з дилемою у питаннях безпеки та експорту продукції і хочуть, щоб Туреччина виступила арбітром у цьому процесі. І Росія, і Україна нам довіряють", — сказав він.

Кірішчі додав, що Анкара докладає великих зусиль, щоб розблокувати вивезення українського зерна морським шляхом. За його словами, Туреччина намагається бути мостом між двома країнами.

"Як Туреччина, ми говоримо Україні: "Ви можете вивезти ці продукти, Росія не нападе на вас, коли відкриється коридор", — каже турецький чиновник.

Україна переживає за те, що у разі розмінування українських портів Росія цим скористається і почне напад з моря. Фахіт Кірішчі розповів, що Анкара говорила про це з Москвою і просила не проводити штурм "поки ці продукти не вивезуть".

Він розповів, що у Туреччині цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі, на яких обговорюватимуться постачання на світові ринки українського зерна. Одна з них пройде у Стамбулі за участю представників Росії, України, Туреччини та ООН. На переговорах обговорять створення центру спостереження за перевезенням морем українського зерна.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ повідомляли, що Туреччина забезпечить безпеку вивезення українського зерна з Одеського порту. У межах "дорожньої карти", погодженої з Києвом та Москвою, турецькі військові займатимуться розмінуванням вод у Чорному морі та супроводжуватимуть кораблі з продукцією.

Раніше, 3 червня посол Києва в Анкарі Василь Боднар заявив, що Туреччина входить до числа країн, які купують у Росії крадене українське зерно. Він також звернувся до турецької влади та Інтерполу з проханням допомогти розслідувати постачання українського зерна через води Туреччини.