Ответ на войну в Украине: США конфискуют два самолета Романа Абрамовича (фото)

Российский олигарх лишится самолетов Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER общей стоимостью более 400 млн долларов. ФБР выяснило, что первое судно с марта стояло в Дубае, а второе – в Москве.

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Соединенные Штаты получили ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы от офиса прокурора южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса.

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Самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER подлежат конфискации за возможное нарушение антироссийских санкций. Их суммарная стоимость превышает 400 млн долларов.

Bloomberg отмечает отсутствие миллиардера в санкционном списке США из-за полномасштабной войны в Украине. В Министерстве торговли США говорят, что он нарушил санкции, реэкспортировав самолет в РФ без необходимой лицензии.

По данным Федерального бюро расследований, Dreamliner стоит в Дубае с марта, а Gulfstream с этого времени – в Москве.

Cанкции против Абрамовича – в чем виноват олигарх

Конфискация воздушных судов демонстрирует обязательство использовать все доступные юридические инструменты для применения санкций и экспортного контроля, введенных в ответ на войну России в Украине, сказано в заявлении прокурора Уильямса.

Агентство пишет, что американские чиновники возобновили усилия по вводу санкций против Абрамовича после его неудачной поездки в Киев для возобновления переговоров.

[ + – ] Самолет Boeing 787-8 Dreamliner арестовали за нарушение санкций

Преследование самолетов Абрамовича стало возможным, поскольку санкции запрещают экспорт, реэкспорт или передачу России самолетов американского производства без лицензии, утверждают чиновники

"Российские олигархи помогли создать среду, которая позволяет России вести смертельную войну в Украине. Захват их имущества, включая эти 2 самолета, — лишь один из способов привлечь к ответственности тех, кто поддерживает РФ в ее попытке завоевать независимую нацию", – заявил помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрискол.

[ + – ] Gulfstream G650ER пребывал в Москве

Напомним, что Абрамович хочет оспорить ввод санкций в суде. Миллиардер подал иск против Совета ЕС в Европейский суд в Люксембурге.

В мае появилась информация об аресте виллы Абрамовича в Португалии. Вилла обошлась олигарху в 10 млн евро, в ней 6 спален и большой бассейн.

Во Франции арестованы 12 домов, вилл и апартаментов российского олигарха. В их числе – замок Chateau de la Croe на Французской Ривьере, принадлежавший покойному дяде королевы Елизаветы.