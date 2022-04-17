Абрамович приехал в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ, — Bloomberg

По данным журналистов, олигарх в ходе визита в Киев встречался с членами украинской делегации на переговорах с Москвой.

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Российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович посетил Киев с целью возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

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По данным журналистов, в ходе визита в Киев Роман Абрамович встречался с членами украинской делегации на переговорах и обсуждал возможные пути возобновления переговоров.

Представитель российского олигарха на запрос Bloomberg заявил, что бизнесмен не находится в столице Украины, и отказался комментировать любые поездки своего работодателя. Обсуждать возможный визит Романа Абрамовича в Киев с журналистами также не захотели советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью украинским СМИ 16 апреля президент Владимир Зеленский прокомментировал участие российского олигарха в переговорном процессе по урегулированию войны. Глава государства отметил, что дипломаты и бизнесмены из РФ отстаивают исключительно свои интересы. Однако, по словам Зеленского, Роман Абрамович представляют ту сторону, которая выступает за немедленное прекращение полномасштабной войны.

"Опять-таки, никто не может гарантировать, что это правда, что это не какая-то игра (позиция Абрамовича о прекращении войны с Украиной — ред.). Но тем не менее, я считаю, что это лучше, чем когда говорят две стороны, одна за то, чтобы остановить войну, а другая сторона за то, чтобы полностью уничтожить этот народ", — добавил Зеленский, общаясь с украинскими журналистами.

Напомним, 1 марта появилась информация о том, что олигарх Роман Абрамович принял участие в переговорах между Украиной и Россией. По данным журналистов, российский бизнесмен присоединился к процессу по урегулированию войны по просьбе украинской стороны.

23 марта издание The WSJ сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича из-за его участия в переговорном процессе. На следующий день, 24 марта, в Кремле подтвердили участие российского олигарха на переговорах между Украиной и РФ.

28 марта британская служба ВВС заявила об отравлении Романа Абрамовича. Журналисты утверждали, что российский олигарх был отравлен в Киеве после очередного раунда переговоров и на время полностью терял зрение. Симптомы от применения химического оружия также наблюдались у нардепа Рустама Умерова, который является членом украинской делегации на переговорах.