Абрамович приїхав до Києва, щоб спробувати відновити переговори України та РФ, — Bloomberg

За даними журналістів, олігарх під час візиту до Києва зустрічався із членами української делегації на переговорах із Москвою.

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Російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович відвідав Київ із метою поновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

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За даними журналістів, під час візиту до Києва Роман Абрамович зустрічався з членами української делегації на переговорах та обговорював можливі шляхи поновлення переговорів.

Представник російського олігарха на запит Bloomberg заявив, що бізнесмен не перебуває в столиці України й відмовився коментувати будь-які поїздки свого роботодавця. Обговорювати можливий візит Романа Абрамовича до Києва з журналістами також не захотіли радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

В інтерв'ю українським ЗМІ 16 квітня президент Володимир Зеленський прокоментував участь російського олігарха в переговорному процесі щодо врегулювання війни. Глава держави зазначив, що дипломати та бізнесмени з РФ відстоюють лише власні інтереси. Проте, за словами Зеленського, Роман Абрамович репрезентує ту сторону, яка виступає за негайне припинення повномасштабної війни.

"Знову ж таки, ніхто не може гарантувати, що це правда, що це не якась гра (позиція Абрамовича про припинення війни з Україною — ред.). Але я вважаю, що це краще, ніж коли говорять дві сторони, одна за те, щоб зупинити війну, а інша сторона за те, щоби повністю знищити цей народ", — додав Зеленський, спілкуючись з українськими журналістами.

Нагадаємо, 1 березня з'явилася інформація про те, що олігарх Роман Абрамович взяв участь у переговорах між Україною та Росією. За даними журналістів, російський бізнесмен приєднався до процесу врегулювання війни на прохання української сторони.

23 березня видання The WSJ повідомило, що президент України Володимир Зеленський просив Джо Байдена не запроваджувати санкції проти Романа Абрамовича через його участь у переговорному процесі. Наступного дня, 24 березня, в Кремлі підтвердили участь російського олігарха на переговорах між Україною та РФ.

28 березня британська служба BBC заявила про отруєння Романа Абрамовича. Журналісти стверджували, що російського олігарха отруїли в Києві після чергового раунду переговорів і він на якийсь час повністю втратив зір. Симптоми застосування хімічної зброї також були в нардепа Рустама Умерова, який є членом української делегації на переговорах.