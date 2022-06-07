Відповідь на війну в Україні: США конфіскують два літаки Романа Абрамовича (фото)

Російський олігарх втратить літаки Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER загальною вартістю понад 400 млн доларів. ФБР з'ясувало, що перше судно з березня стояло в Дубаї, а друге — в Москві.

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Сполучені Штати отримали ордер на арешт двох літаків російського олігарха Романа Абрамовича. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на документи від офісу прокурора південного округу Нью-Йорка Даміана Вільямса.

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Літаки Boeing 787-8 Dreamliner та Gulfstream G650ER підлягають конфіскації за можливе порушення антиросійських санкцій. Їхня сумарна вартість перевищує 400 млн доларів.

Bloomberg виділяє відсутність мільярдера у списку санкцій США через повномасштабну війну в Україні. В Міністерстві торгівлі США кажуть, що він порушив санкції, реекспортувавши літак у РФ без необхідної ліцензії.

За даними Федерального бюро розслідувань, Dreamliner стоїть у Дубаї з березня, а Gulfstream відтоді — в Москві.

Санкції проти Абрамовича — в чому винен олігарх

Конфіскація повітряних суден демонструє зобов'язання використати всі доступні юридичні інструменти для застосування санкцій та експортного контролю, введених у відповідь на війну Росії в Україні, йдеться в заяві прокурора Вільямса.

Агентство пише, що американські чиновники відновили зусилля щодо введення санкцій проти Абрамовича після його невдалої поїздки до Києва для поновлення переговорів.

[ + – ] Літак Boeing 787-8 Dreamliner заарештували за порушення санкцій

Переслідування літаків Абрамовича стало можливим, оскільки санкції забороняють експорт, реекспорт чи передачу Росії літаків американського виробництва без ліцензії, стверджують урядовці.

"Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволяє Росії вести смертельну війну в Україні. Захоплення їхнього майна, включаючи ці 2 літаки, — лише один зі способів притягти до відповідальності тих, хто підтримує РФ у її спробі завоювати незалежну націю", — заявив помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол.

[ + – ] Gulfstream G650ER перебував у Москві

Нагадаємо, що Абрамович хоче оскаржити введення санкцій у суді. Мільярдер подав позов до Ради ЄС до Європейського суду в Люксембурзі.

У травні з'явилася інформація про арешт вілли Абрамовича в Португалії. Вілла коштувала олігарху 10 млн євро, в ній 6 спалень і великий басейн.

У Франції заарештовано 12 будинків, вілл та апартаментів російського олігарха. Серед них — замок Chateau de la Croe на Французькій Рів'єрі, який належав покійному дядькові королеви Єлизавети.