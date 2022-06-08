В НАТО разрабатывали план по "захвату" Лаврова, — сербские СМИ

По информации журналистов, Великобритания предложила странам-союзникам удерживать главу МИД России в Болгарии, чтобы шантажировать этим Путина.

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Страны НАТО разрабатывали план по "захвату" министра иностранных дел России Сергея Лаврова на территории Болгарии для того, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина пойти на переговоры с Западом. Об этом со ссылкой "хорошо информированные дипломатические источники" сообщила сербская газета Informator.

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Журналисты утверждают, что в НАТО более месяца вели консультации касательно заявленного визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию. "Первой идеей Брюсселя и Вашингтона", согласно публикации, было заставить Сербию отменить анонсированный визит, однако Белград на это не согласился и "НАТО пришлось переключиться на другие планы".

Затем, по данным издания, Великобритания предложила своим партнерам по Североатлантическому альянсу другой вариант. Согласно ему, во время пролета борта с главой МИД РФ сербское воздушное пространство должно было быть закрыто, чтобы вынудить самолет приземлиться в Болгарии. Там, как говорится в публикации, и должны были "захватить" Лаврова. Анонимный источник журналистов заявил, что таким образом Запад хотел вынудить Путина "договариваться".

"К счастью, эта идея не нашла поддержки ни в одной другой серьезной стране НАТО", — говорится в материале.

Напомним, 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, из-за чего его визит в Сербию был отменен. На 6-7 июня у российского чиновника была запланирована встреча с сербским президентом Александром Вучичем.

Ранее мы писали о том, что Сербия на фоне полномасштабной войны РФ против Украины отказалась вводить санкции против государства-агрессора, мотивировав это тем, что внедрять ограничения в отношении России "аморально". Власти страны указали, что РФ оказывала поддержку Сербии в вопросах территориальной целостности.