У НАТО розробляли план із "захоплення" Лаврова, — сербські ЗМІ

За інформацією журналістів, Великобританія запропонувала країнам-союзникам утримувати главу МЗС Росії у Болгарії, щоб шантажувати цим Путіна.

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Країни НАТО розробляли план із "захоплення" міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на території Болгарії для того, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна піти на переговори із Заходом. Про це з посиланням на "добре поінформовані дипломатичні джерела" повідомила сербська газета Informator.

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Журналісти стверджують, що в НАТО більше місяця вели консультації щодо заявленого візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Сербії. "Першою ідеєю Брюсселя та Вашингтона", згідно з публікацією, було змусити Сербію скасувати анонсований візит, проте Белград на це не погодився і "НАТО довелося перейти на інші плани".

Потім, за даними видання, Великобританія запропонувала своїм партнерам по Північноатлантичному альянсу інший варіант. Згідно з ним, під час прольоту борту з головою МЗС РФ сербський повітряний простір мав бути закритий, щоб змусити літак приземлитися в Болгарії. Там, як мовиться в публікації, і мали "захопити" Лаврова. Анонімне джерело журналістів заявило, що таким чином Захід хотів змусити Путіна "домовлятися".

"На щастя, ця ідея не знайшла підтримки в жодній іншій серйозній країні НАТО", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 5 червня Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, через що його візит до Сербії було скасовано. На 6-7 червня у російського чиновника була запланована зустріч із сербським президентом Олександром Вучичем.

Раніше ми писали про те, що Сербія на тлі повномасштабної війни РФ проти України відмовилася вводити санкції проти держави-агресора, мотивувавши це тим, що впроваджувати обмеження щодо Росії "аморально". Влада країни вказала, що РФ надавала підтримку Сербії у питаннях територіальної цілісності.