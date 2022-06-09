Под Москвой горел завод, производящий военную оптику для российской армии

Пожар произошел в Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе

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В России продолжаются пожары. Так, 8 июня горел Загорский оптико-механический завод, принадлежащий компании "Ростех", который производит оптику для военных нужд: в частности бинокли и оптические прицелы. Об этом пишет MSK1.

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Очевидцы сообщили, что огонь распространялся стремительно – за считанные минуты, огнем была охвачена уже вся крыша, а столб черного дыма был виден из других районов города.

Местные жители написали в соцсетях, что пожарные прибыли с большим опозданием, когда цех рядом с административным зданием уже был полностью охвачен огнем.

[ + – ] Пожар в Сергиевом Посаде

"Площадь пожара составляет 500 кв. м, идет тушение пожара. Эвакуация не проводилась. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара будут уточняться", — сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Пожару был присвоен самый высоки уровень, тушили его 58 спасателей и 17 единиц техники. Осложнялось тушение конструктивными особенностями кровли, наличием подкровельного пространства и горючего утеплителя.

Локализовали пожар только через три часа, но очевидцы сообщали, что пожарище дымилось до позднего вечера.

В местном МЧС не дают никаких комментариев и не сообщают о причине возгорания. Жертв, судя по всему, нет.

Напомним, Загорский оптико-механический завод работает уже боле 86 лет. В частности, здесь, как сообщается на сайте, был произведен "любимый прицел генсека Леонида Брежнева". Завод входит в компанию "Ростех", является ведущим разработчиком и изготовителем военной оптики. В прошлом году там хвастались разработкой нового бинокля для Военно-морского флота РФ.

[ + – ] Презентация нового бинокля для флота РФ в прошлом году Фото: Соцсети

Однако это не первый раз, когда в России горят предприятия и учреждения, связанные с армией. В мае вспыхнул пожар на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. профессора Н. Е. Жуковского

В конце апреля горел оборонный завод "Красмаш" в Красноярске.

А также в России продолжают поджигать военкоматы. Последний подобный пожар произошел днем ранее во Владивостоке. Правда, поджигателю удалось уничтожить только несколько досок, которыми были облицованы стены.