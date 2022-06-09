Під Москвою горів завод, що виробляє військову оптику для російської армії

Пожежа сталася у Сергієвому Посаді на Загорському оптико-механічному заводі.

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У Росії продовжуються пожежі. Так, 8 червня горів Загорський оптико-механічний завод, що належить компанії "Ростех", який виробляє оптику для військових потреб: зокрема біноклі й оптичні приціли. Про це пише MSK1.

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Очевидці повідомили, що вогонь поширювався стрімко — за лічені хвилини, вогнем було охоплено весь дах, а стовп чорного диму було видно з інших районів міста.

Місцеві жителі написали в соцмережах, що пожежні прибули з великим запізненням, коли цех поряд з адміністративним будинком уже був повністю охоплений вогнем.

[ + – ] Пожежа у Сергієвому Посаді

"Площа пожежі становить 500 кв. м, триває гасіння пожежі. Евакуація не проводилася. За попередніми даними, постраждалих немає. Причини пожежі уточнюватимуться", — повідомили у пресслужбі МНС Росії у Московській області.

Пожежі було присвоєно найвищий рівень, гасили його 58 рятувальників і 17 одиниць техніки. Ускладнювалося гасіння конструктивними особливостями покрівлі, наявністю підпокрівельного простору та пального утеплювача.

Локалізували пожежу лише за три години, але очевидці повідомляли, що згарище диміло до пізнього вечора.

У місцевому МНС не дають жодних коментарів і не повідомляють про причину загоряння. Жертв, зважаючи на все, немає.

Нагадаємо, Загорський оптико-механічний завод працює уже понад 86 років. Зокрема, тут, як повідомляється на сайті, було зроблено "улюблений приціл генсека Леоніда Брежнєва". Завод входить до компанії "Ростех", є провідним розробником і виробником військової оптики. Минулого року там вихвалялися розробкою нового бінокля для Військово-морського флоту РФ.

[ + – ] Презентація нового бінокля для флоту РФ минулого року Фото: Соцсети

Однак це не вперше, коли в Росії горять підприємства й установи, пов'язані з армією. У травні спалахнула пожежа на території Центрального аерогідродинамічного інституту (ЦАГІ) ім. професора М. Є. Жуковського

Наприкінці квітня горів оборонний завод "Красмаш" у Красноярську.

А також у Росії продовжують підпалювати військкомати. Остання подібна пожежа сталася днем раніше у Владивостоці. Щоправда, палію вдалося знищити лише кілька дощок, якими були облицьовані стіни.